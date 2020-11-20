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Kasımpaşa'da 7 futbolcu koronavirüse yakalandı

ekiplerinden Kasımapaşa'da 7 futbolcuda koronavirüs tespit edildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 20.11.2020 16:07 Son Güncelleme: 20.11.2020 16:28 ABONE OL
Kasımpaşa'da 7 futbolcu koronavirüse yakalandı

Süper Lig ekiplerinden Kasımapaşa'da 7 futbolcuda koronavirüs tespit edildi.

Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak Kasımpaşa'da koronavirüs şoku yaşanıyor. Lacivert-beyazlı ekipte her hafta rutin olarak gerçekleştirilen PCR testlerinde 5 oyuncunun testleri pozitif sonuç verdi. Bunun yanında Milli takımlarda bulunan 2 futbolcusunun da testi pozitif olan İstanbul ekibinde vaka sayısı 7'ye yükseldi.

Lacivert-beyazlı ekipten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş olarak futbolcularımız, teknik heyetimiz ve destek ekibimize her hafta rutin olarak uyguladığımız Covid-19 PCR testlerinin neticesinde, beş oyuncumuzda pozitif bulgulara rastlanmıştır. Ayrıca milli maçlar nedeniyle ülkelerinin milli takımlarında bulunmuş iki oyuncumuz olmak üzere toplam yedi oyuncumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan oyuncularımızın izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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Kasımpaşa'da 7 futbolcu koronavirüse yakalandı
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