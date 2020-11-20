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'a korona virüsü şoku!

Son dakika korona virüsü haberleri... Kulübü, dönen iki futbolcusunda korona virüsü tespit edildiğini açıkladı.

Giriş Tarihi: 20.11.2020 17:46 Son Güncelleme: 20.11.2020 18:08 ABONE OL
Sivasspor'a korona virüsü şoku!

Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor'da 2 futbolcunun yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı duyuruldu.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, biri ülke milli takımı kampından dönen olmak üzere, 2 futbolcunun Kovid-19 testinin pozitif sonuçlandığı kaydedildi.

Oyuncuların izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlandığı aktarıldı.

Kırmızı-beyazlı ekipte daha önce de 3 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı.

İŞTE SİVASSPOR'DAN GELEN AÇIKLAMA
Ülkesinin milli takım kampından dönen 1 futbolcumuz ile görünen lüzum üzerine başka bir sporcumuza daha yapılan Kovid-19 PCR testi neticesinde 2 futbolcumuzun da test sonucu pozitif çıkmıştır.

Oyuncularımızın izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlanılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

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Sivasspor'a korona virüsü şoku!
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