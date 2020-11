Takımda general yok

GÜRCAN BİLGİÇ

ÖMER ÜRÜNDÜL

Dünya Şampiyonu Fransa'nın olduğu gruptan Avrupa Şampiyonası vizesini alan A Milli Takım, Uluslar Ligi'nde küme düştü? Oyuncular turnuva mı seçiyor?

ÖMER ÜRÜNDÜL: Milli Takımımız hakkında senelerdir değişmeyen bir görüşüm var; "Futbolumuzun belli bir ekolü yok. Bu rahatsızlığı en aza indirecek tek formül kadro istikrarıdır." Ama ne yazık ki biz hep tersini yapıyoruz. Kadrolar sürekli değişiyor. Bir maç oynuyoruz, 3 gün sonraki mücadelede o kadrodan 7-8 değişiklik oluyor. Ekolü olmayan bir takımda taşlarla bu kadar oynanırsa sürekli başarı mümkün olmaz. Çoğu zaman aldığımız başarılar, günlük gelişmelere göre. Futbolcuların maç seçme lüksü olamaz. Kadro istikrarını sağlayamadığımız zaman bu durumlar devam eder.

GÜRCAN BİLGİÇ: Maç seçtiklerini düşünmüyorum. Çünkü elemeler başladığında pandemi süreci yaşanıyordu. Değil maç, antrenman bile yapmamışlardı. Herkesin baskı altında olduğu bir dönemde millilerimizden de eski performanslarını göstermelerini bekleyemezdik. Ama rakipler de aynı şartlarda hazırlandılar… İki yenilgi aldığımız Macaristan, iki maçta kalemize toplasanız 10 kere gelmedi. Ama gerçek şu ki takımımızın generali yok. İşler kötü gittiğinde ağırlığını koyup, etrafı toparlayıp arkadaşlarına güven verecek bir isim çıkmadı. Eskiden Emre Belözoğlu vardı, Arda Turan, Mehmet Topal vardı. Sorumluluk alıyorlardı. Şimdi bu karakteri gösterecek oyuncuyu henüz bulamadık. Burak oynasa belki daha farklı olurdu.

İSKENDER GÜNEN: Avrupa Şampiyonası'nda ortaya koyduğumuz oyun ve de gelinen nokta bizi gerçekten çok sevindirmişti. Ama görünen o ki şu an yaşananlar pandemi sürecinden etkilenmeyen takım yok. Almanya gibi dünya devi İspanya karşısında 6-0'lık tarihi bir yenilgi yaşadı. Fakat bizim ne kadar olumsuz koşullar da olsa Uluslar Ligi'nde aldığımız sonuçlar ve de küme düşmemiz büyük bir hayal kırıklığı… Oyuncular turnuva mı seçiyor söylemine katılmam mümkün değil çünkü milli maçlar oyuncuların kariyerleri açısından büyük önem taşır.

BÜLENT TİMURLENK: Eylülde ligler başlamamıştı, "Oyuncular hazır değildi" mazereti kabul edilebilirdi ama Şenol Güneş'in ilk Macaristan maçında sahaya sürdüğü 11'den önceki gün kaybettiğimiz maça kadar ne kadro ne de oyun istikrarı yakalayabildik. Geriden gelip alınan beraberliklerin tesellisinin ikramiyesi C Grubu'na düşmek oldu. Oyuncular turnuva mı seçiyor derken İtalyanlar, Fransızlar, İspanyollar neden seçmiyor diye sormamız lazım.



Bu durum Dünya Kupası Elemelerine nasıl yansır?

ÖMER ÜRÜNDÜL: Dünya Kupası elemelerinde birinci torbadan çok güçlü bir rakip gelecek. Ama biz Uluslar Ligi'nde vasat takımlar Rusya, Sırbistan ve Macaristan'ın olduğu grupta sonuncu olmuşsak Dünya Kupası elemelerinde ve Avrupa Şampiyonası'nda ne yapacağımız kocaman bir soru işaretidir.

GÜRCAN BİLGİÇ: Marta kadar çok uzun bir zaman var. Yeni bir hedef olacağı için daha konsantre olacaklardır. Ama özellikle ön tarafta Cengiz Ünder dışında "Bir şeyler yapar, skoru değiştirir" diyeceğimiz ikinci bir oyuncumuz yok. Şenol Güneş de artık rakibe göre sistem ve kadro kurma seçeneğini değerlendirmeli. Çünkü bu şartlarda "Bizim çocuklar"a belli bir oyun düzeni yerleştirmemiz mümkün gözükmüyor.

İSKENDER GÜNEN: Dünya Kupası kuraları çekildikten sonra daha sağlıklı bir yorum yapma olanağımız olacaktır. Yalnız bugün gelinen nokta büyük bir hayal kırıklığı da olsa karalar bağlamaya gerek yok. Çünkü bu milli takım Dünya Kupası grup maçlarında çok daha coşkulu ve de takım bilinci yüksek bir yapıyla sahada yer alacaktır.

BÜLENT TİMURLENK: Avrupa Şampiyonası bileti alırken Fransa'ya karşı oynadığımız futbol çizgisine çıkmadığımız sürece ne Dünya Kupası Elemeleri'nde ne de hazirandaki şampiyonada başarılı olmamız mümkün değil. Turnuvanın açılış maçında karşımıza çıkacak olan İtalya, iki sene önce Dünya Kupası'na katılamayan bir takımdı. Bugün Uluslar Ligi'nin dörtlü finaline kaldılar, 22 maçtır kaybetmiyorlar ve onları buraya getiren Türkiye'de teknik adamlığına burun kıvrılan Roberto Mancini. Teknik adamlık mühim iştir. Mart ayında en az oyuncular kadar formsuz Şenol Güneş de eski formuna kavuşmalı.



Çoğu Avrupa'da oynayan ve takımlarında iyi işler yapan futbolcularımız düşüşten nasıl etkilenir?

ÖMER ÜRÜNDÜL: Kendi takımlarında oturmuş düzenler var. Milli Takım'a gelince kadrolarda süreklilik olmadığı için saha içi uyum sağlanamıyor. Son maça bakalım; birden 4'lü defanstan 3'lü defansa dönüldü. Ozan Kabak, Merih ve Mahmut ne zaman üçlü defans oynamışlar, birbirlerini ne kadar tanıyorlar. Hem tanımayan oyunculardan kuruyoruz defans bloğunu hem de düzen değişikliğiyle. Eşyanın tabiatına aykırı.

GÜRCAN BİLGİÇ: Kendi takımlarında uzun süredir oynadıkları arkadaşları, sistemleri ve belirlenmiş görevleri var. Zaten bizde hayal kırıklığı yaratan onların kendi takımlarındaki performanslarının milli takımda yanından bile geçmemeleri. Sırpları veya Macarları bize karşı daha hırslı ve mücadeleci yapan da lejyonerlerimizin form durumları ve korkutucu olmalarıydı. Fakat Hakan Çalhanoğlu'nun yanına İbrahimovic koyamayınca o beklenti de gidiyor.

İSKENDER GÜNEN: Milli takımda Avrupa'da oynayan bir çok oyuncumuz var. Yalnız birçoğu ilk 11'de sürekli oynama olanağı bulamıyor. İniş çıkışlar olması doğal… Macaristan maçında birçok oyuncumuz istenilen düzeyde değildi.

BÜLENT TİMURLENK: Her çiçek her pencerede açmaz. Çalhanoğlu'nun Milan'da ya da Ozan'ın Fenerbahçe'deki pozisyonu ve performansı Milli Takım'da değişiyor. Çünkü biri Gustavo ile diğeri İbrahimovic ile oynuyor. Kendi takımında forma giyemeyen Okay, sakatlık yüzünden güçsüz olan Mahmut, Başakşehir'de fırtına gibi esen Deniz varken Kenan Karaman… Ya da hiç denenmemiş 4-1-2-1-2 dizilişi. Bazen teknik kadro yeterince maç izlemiyor mu diye düşünmeden edemiyorum.