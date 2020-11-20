Yeni dönem yeni Abdülkadir Ömür

Trabzonspor'da bu sezonki performansıyla eleştirilerin odağı haline gelen Abdülkadir Ömür, teknik direktör Abdullah Avcı ile yeni bir kimliğe doğru adım atıyor. Avcı'nın, "Onu korumam altına aldım" vurgusunu yaptığı genç oyuncu, takımın hücum organizasyonlarını şekillendirmede en önemli isimlerden birisi olacak. Avcı, göreve gelir gelmez ilk iş olarak sakatlığı nedeniyle milli takıma gidemeyen Abdülkadir Ömür ile bir görüşme yaptı ve "Sen bu ülkenin yetiştirdiği en özel yeteneklerden birisin. Şimdi yeniden başlıyoruz" dedi. Genç oyuncu sakatlığının da geçmesi üzerine antrenmanlarda ekstra performans ortaya koymaya başladı.



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Bu sezon bordo-mavili forma ile 8 maçta şans bulan Abdülkadir Ömür, 1 gol ve 1 asistle oynayıp toplamda 2 gole katkı yaptı.



MORALLER YERİNDE

Bordo-mavili takımda Abdullah Avcı ile birlikte antrenmanlarda neşenin dozu da arttı. Deneyimli teknik adam, idman temposunu yükseltirken bir yandan da takımın enerjisini artırmaya çalışıyor.







U21 Milli Takım kampından dönen Serkan Asan'ın, yeni hocası Abdullah Avcı ile tanışması idmanda keyifli anlara sebep oldu.



HOSSEİNİ'Yİ HIRS BASTI

Trabzonspor'da sezon başından itibaren forma şansı bulamayan İran Milli Takım oyuncusu Majid Hosseini, sakatlığını tamamen atlattı. Abdullah Avcı'nın savunmada değişimi işaret etmesinin ardından formasını geri almak için vites yükselten Hosseini'nin stoper bölgesinin yanı sıra defansif orta saha olarak da oynayabilmesi oyuncuyu formaya daha da yaklaştırıyor. Antrenmanlarda temposunu da yükseltmeye başlayan Hosseini kendini ispatlamak istiyor.