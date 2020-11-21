Aslan’ın gözü Danimarka’da

Danimarka 2. Lig ekibi Fremad Amager'da 6 gol-3 asistlik performansıyla dikkat çeken 20 yaşındaki Emmanuel Toku sarı-kırmızılı kulübün radarına takıldı
Giriş Tarihi: 21.11.2020ABONE OL
Yaz transfer döneminde Norveç'ten Coulibaly ile ilgilenen Galatasaray, Malili 6 numarayı İngilizlere kaptırdı. Kuzey ülkelerinde arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılı kulübün radarına Emmanuel Toku takıldı. Danimarka 2. Lig ekibi Fremad Amager'da 6 gol-3 asistlik performansıyla dikkat çeken 20 yaşındaki Ganalı hücum oyuncusu, geleceğin yıldızı olarak gösteriliyor. Alman ekibi Fortuna Düsseldorf'un da Toku'yu takip ettiği, tekliflere göre oyuncunun ocak ayında satılabileceği belirtildi.