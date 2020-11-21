Beşiktaş - Başakşehir | 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetiyor.

Beşiktaş - Medipol Başakşehir maçının canlı anlatımını sabah.comtr'den takip edebilirsiniz...

Ligde 1 haftayı bay geçen Beşiktaş oynadığı 7 maçta 3 galibiyet, 3 yenilgi ve 1 beraberlik elde edip, topladığı 10 puanla 11. sırada yer aldı.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Utku; Dorukhan, Necip, Montero, Rıdvan; Josef, Atiba, Mensah; Ghezzal, Larin, Aboubakar

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Rafael, Skrtel, Epureanu, Mbombo, Mehmet Topal, İrfan Can Kahveci, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Visca, Demba Ba

Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk'ün yardımcılıklarını Tarık Ongun ve Kerem Ersoy yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Koray Gençerler olacak. Maç, beIN SPORTS HD 1'den ekranlara gelecek.

BEŞİKTAŞ'TA 7 EKSİK

Sezonun ilk dört maçında 1 puan toplayabilen Medipol Başakşehir, son 4 müsabakasını kazanarak 13 puana ulaştı.

Bu sezon 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgisi bulunan Beşiktaş ise 10 puana sahip.

Medipol Başakşehir'de sakatlıkları süren Enzo Crivelli ve Junior Caiçara, bu mücadelede de forma giyemeyecek.

Turuncu-lacivertli ekipte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıkan iki futbolcu da takımdaki yerini alamayacak.