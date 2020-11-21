Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş - Başakşehir | 11'ler belli oldu

- Başakşehir | 11'ler belli oldu

'in 9. haftasında , 'i konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem yönetiyor. Mücadele öncesi iki takımın da ilk 11'i belli oldu. Beşiktaş - Medipol Başakşehir maçının sabah.comtr'den takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 21.11.2020 17:54 Son Güncelleme: 21.11.2020 18:31 ABONE OL
Beşiktaş - Başakşehir | 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetiyor.

Beşiktaş - Medipol Başakşehir maçının canlı anlatımını sabah.comtr'den takip edebilirsiniz...

Ligde 1 haftayı bay geçen Beşiktaş oynadığı 7 maçta 3 galibiyet, 3 yenilgi ve 1 beraberlik elde edip, topladığı 10 puanla 11. sırada yer aldı.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Utku; Dorukhan, Necip, Montero, Rıdvan; Josef, Atiba, Mensah; Ghezzal, Larin, Aboubakar

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Rafael, Skrtel, Epureanu, Mbombo, Mehmet Topal, İrfan Can Kahveci, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Visca, Demba Ba

Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk'ün yardımcılıklarını Tarık Ongun ve Kerem Ersoy yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Koray Gençerler olacak. Maç, beIN SPORTS HD 1'den ekranlara gelecek.

BEŞİKTAŞ'TA 7 EKSİK

Sezonun ilk dört maçında 1 puan toplayabilen Medipol Başakşehir, son 4 müsabakasını kazanarak 13 puana ulaştı.

Bu sezon 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgisi bulunan Beşiktaş ise 10 puana sahip.

Medipol Başakşehir'de sakatlıkları süren Enzo Crivelli ve Junior Caiçara, bu mücadelede de forma giyemeyecek.

Turuncu-lacivertli ekipte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıkan iki futbolcu da takımdaki yerini alamayacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri son dakika genelgesi: 21 Kasım Bugün Sokağa çıkma yasağı saat kaçta ne zaman başlayacak ve bitecek?
Ünlü YouTuber Meryem Can'ın çıplak fotoğrafı ifşa mı oldu? Sosyal medyanın diline düştü!
Altına çifte darbe: Altın fiyatları için rüzgâr tersine esiyor
Son dakika haberi: Bilim Kurulu'ndan koronavirüs tedbirleri ile ilgili flaş karar! 14 gün içerisinde salgın gerilemezse...
SON DAKİKA | Prof. Ahmet Ercan beklenen Marmara depremi için uyarmıştı! 90 bina ve 7 okul için yıkım kararı alındı
DİKKAT! Her gün bilmeden tüketiyoruz ama beyni küçülttüğü ortaya çıktı!
SON DAKİKA | Dikkat! Meteoroloji uyardı: Kar yağışı geliyor
SON DAKİKA: Milyonlarca emekli maaşına zam müjdesi geldi! 2021 Ocak ayı SSK ve BAĞKUR emekli maaş zammı ne kadar, kaç para olacak?
SON DAKİKA | Altın fiyatları düşüşü sürüyor! 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, Düşecek mi yükselecek mi?
Perihan Abla’nın yıldızı Songül Ülkü’den sosyal medyayı karıştıran iddia: ‘Özcan Deniz bana aşıktı çıplak fotoğraflarımı çekip…’
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş - Başakşehir | 11'ler belli oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA