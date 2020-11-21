Beşiktaş - Başakşehir | CANLI

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetiyor.

Beşiktaş - Medipol Başakşehir maçının canlı anlatımını sabah.comtr'den takip edebilirsiniz...

Ligde 1 haftayı bay geçen Beşiktaş oynadığı 7 maçta 3 galibiyet, 3 yenilgi ve 1 beraberlik elde edip, topladığı 10 puanla 11. sırada yer aldı.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Utku; Dorukhan, Necip, Montero, Rıdvan; Josef, Atiba, Mensah; Ghezzal, Larin, Aboubakar

Medipol Başakşehir: Volkan, Rafael, Skrtel, Epureanu, Mbombo, Mehmet, İrfan Can, Berkay, Deniz, Visca, Demba Ba

BEŞİKTAŞ - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayan mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetiyor Öztürk'ün yardımcılıklarını Tarık Ongun ve Kerem Ersoy yapıyor. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Koray Gençerler. Maç, beIN SPORTS HD 1'den yayınlanıyor.

BEŞİKTAŞ'TA 7 EKSİK

Beşiktaş'ta kırmızı kart cezalısı Ersin Destanoğlu'nun yanı sıra Fabrice N'Sakala, Valentin Rosier, Domagoj Vida, Welinton, Oğuzhan Özyakup ve Ajdin Hasic kadroda yer almıyor.

Sezonun ilk dört maçında 1 puan toplayabilen Medipol Başakşehir, son 4 müsabakasını kazanarak 13 puana ulaştı.

Bu sezon 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgisi bulunan Beşiktaş ise 10 puana sahip.

Medipol Başakşehir'de sakatlıkları süren Enzo Crivelli ve Junior Caiçara, bu mücadelede de forma giymiyor

Turuncu-lacivertli ekipte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıkan iki futbolcu da bu maçta yok.