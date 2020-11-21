Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan takıma eleştiri!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Başakşehir'i ağırlayan Beşiktaş, 3-0 öne geçtiği maçta rakibini 3-2'lik skorla devirdi. Maç sonrası açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın takımını eleştirdi.

İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları

Kazanmak çok önemli, zor bir periyota girdik. Bütün oyuncularıma teşekkür ediyorum, büyük bir özveri gösterdiler. 3. golü bulduktan sonra, oyun kolay olacak diye düşünürken arkadaşlarımızın laubali hareketleri maçı zora soktu.



Arkadaşlarımız korona oluyor, sonra 15 gün oynamayıp, sonra geliyorlar. Herkes için zor bu şartlarda hazırlanmak.



Bu şartlarda futbol oynamak çok zor, taraftar yok, hastalık oluyor, arkadaşlarımızın kafası sürekli ailelerinde, onun için fazla eleştirmemek gerekiyor.



Haftaya N'Sakala da geliyor, Rosier de geliyor. Birileri geliyor, birileri gidiyor, bu şartlarda mücadele ediyoruz.

Eksik Kartal yüksekten uçtu! Beşiktaş 3-1 Başakşehir