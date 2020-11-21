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'in 9. haftasında 17 puanla averajla 2. sırada yer alan , 'ne konuk oluyor. Zorlu karşılaşmada düdük çalıyor. Sarı-lacivertli takımın deneyimli hocası , Başkent'te Ozan Tufan, Caner Erkin ve Samatta'ya ilk 11'de şans vermedi. Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçının sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 21.11.2020 14:48 Son Güncelleme: 21.11.2020 16:15 ABONE OL
CANLI | Gençlerbirliği - Fenerbahçe

Süper Lig'in 9. haftasında 17 puanla averajla 2. sırada yer alan Fenerbahçe, Gençlerbirliği ile karşı karşıya geliyor. Zorlu karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak.

Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçının canlı anlatımını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER...

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Halil İbrahim, Diego, Zargo, Polomat, Piris, Berat, Candeias, Furman, Ayite, Sio.

Fenerbahçe: Altay; Lemos, Serdar Aziz, Tisserand, Novak; Sosa, Gustavo; Pelkas, Mert Hakan Yandaş, Perotti; Cisse.

GENÇLERBİRLİĞİ - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Eryaman Stadı'nda oynanan ve saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetiyor. Müsabaka, beIN SPORTS HD 1'den naklen ekranlara geliyor.

Ligde ilk mağlubiyetini milli ara öncesinde evinde İttifak Holding Konyaspor'dan alan Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında kazanarak yeni bir seriye başlamak istiyor.

Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki sarı-lacivertli takım, haftaya 17 puanla 2. sırada giriyor. Başkent temsilcisi ise 5 puanda.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe, Gençlerbirliği deplasmanına ikisi sakatlık, ikisi de corona virüs nedeniyle 4 oyuncusundan yoksun çıkacak.

Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları süren Gökhan Gönül ve Harun Tekin, Ankara deplasmanında takımlarıyla olamayacak. Milli takımında corona virüs testi pozitif çıkan Enner Valencia ile ismi açıklanmayan bir futbolcu daha hastalığı sebebiyle Gençlerbirliği maçında yer almayacak.

YILDIZ İSİMLER 11'DE YOK...

Fenerbahçe'nin deneyimli teknik adamı Erol Bulut, Gençlerbirliği karşılaşmasında Ozan Tufan, Caner Erkin ve Samatta'ya 11'de şans vermedi. Bulut, mücadele öncesinde Ozan Tufan'ın çok sık maç oynadığını ve milli oyuncuyu korumak için böyle bir tercih yaptığını ifade etti.

Fenerbahçe'de yıldız isimler ilk 11'de yok!

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CANLI | Gençlerbirliği - Fenerbahçe
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