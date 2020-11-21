CANLI | Mönchengladbach - Augsburg

Almanya Bundesliga'nın heyecanı A Spor'da yaşanmaya devam ediyor.
Ligin 8. hafta mücadelesinde Borussia Mönchengladbach ile Augsburg kozlarını paylaşıyor.
Borussia Park'taki müsabaka saat 17.30'da başladı ve A Spor'dan canlı yayınlanıyor.
Markus Schmidt'in düdük çaldığı karşılaşma öncesinde Borussia Mönchengladbach 11, Augsburg ise 10 puanda yer alıyor.
İLK 11'LER...
Mönchengladbach: Sommer, Lainer, Ginter, Elvedi, Wendt, Neuhaus, Kramer, Wolf, Stindl, Hermann, Embolo.
Augsburg: Gikiewicz, Iago, Uduokhai, J. Gouweleeuw, Gumny, Caligiuri, Strobl, Khedira, Vargas, Finnbogason, Niederlechner.GOL | M'gladbach 1-0 Augsburg