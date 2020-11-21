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CANLI | Mönchengladbach - Augsburg

'nın 8. haftasında ile Augsburg karşı karşıya geliyor. Kritik maç A ekranlarından naklen yayınlanıyor. Zorlu mücadeleyi haberimizden takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 21.11.2020 17:33 Son Güncelleme: 21.11.2020 18:43 ABONE OL
CANLI | Mönchengladbach - Augsburg

Almanya Bundesliga'nın heyecanı A Spor'da yaşanmaya devam ediyor.

Ligin 8. hafta mücadelesinde Borussia Mönchengladbach ile Augsburg kozlarını paylaşıyor.

Borussia Park'taki müsabaka saat 17.30'da başladı ve A Spor'dan canlı yayınlanıyor.

Markus Schmidt'in düdük çaldığı karşılaşma öncesinde Borussia Mönchengladbach 11, Augsburg ise 10 puanda yer alıyor.

İLK 11'LER...

Mönchengladbach: Sommer, Lainer, Ginter, Elvedi, Wendt, Neuhaus, Kramer, Wolf, Stindl, Hermann, Embolo.

Augsburg: Gikiewicz, Iago, Uduokhai, J. Gouweleeuw, Gumny, Caligiuri, Strobl, Khedira, Vargas, Finnbogason, Niederlechner.



GOL | M'gladbach 1-0 Augsburg

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CANLI | Mönchengladbach - Augsburg
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