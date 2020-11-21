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Ara transferde orta sahaya takviye yapmayı hedefleyen Galatasaary’ın önceliği ... 27 yaşında olan ve ’da forma giyen yıldız futbolcu içina İltyan temsilcisinin kapısı çalınacak.

Giriş Tarihi: 21.11.2020 02:06 ABONE OL
Galatasaray'ın hedefi Milan'dan Rade Krunic

Galatsaray'da ara transfer dönemi yaklaşırken büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Fatih Terim'in raporu doğrultusunda harekete geçen yönetimin öncelikli hedefi ise orta saha transferi… Cimbom'un listesinde ilk sırada ise İtalyan devi Milan'da forma giyen Rade Krunic yer alıyor.

GERÇEK MEVKİSİ 8 NUMARA
Boşnak yıldız Krunic merkez orta saha oyuncusu. Ancak 6 ve 10 numara da oynayabiliyor. Orta sahaya takviye yapmak isteyen Galatasaray, Krunic'i alarak daha da güçlenmenin peşinde.

KİRALIK OLARAK İSTEYECEKLER
Cimbom transfer döneminde Milan'ın kapısını çalacak... Sarı-Kırmızılılar, oyuncuyu kiralık istiyor. İtalyan temsilcisinde mutsuz olan Rade Krunic de takımdan ayrılmayı planlıyor…

18 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ
Takvim'in haberine göre Bosna Hersek Milli Takımı'nda 18 kez forma giyen ve 2 gol atan Krunic'in Milan ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. 27 yaşındaki oyuncu bu sezon kulübünde 6 maça çıktı.

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Galatasaray'ın hedefi Milan'dan Rade Krunic
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