Gençlerbirliği Fenerbahçe maçının 11'leri belli oldu

Süper Lig'in 9. haftasında 17 puanla averajla 2. sırada yer alan Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Zorlu karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak.
Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçının canlı anlatımını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...
İLK 11'LER
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Halil İbrahim, Diego, Zargo, Polomat, Piris, Berat, Candeias, Furman, Ayite, Sio
Fenerbahçe: Altay; Lemos, Serdar Aziz, Tisserand, Novak; Sosa, Gustavo; Pelkas, Mert Hakan Yandaş, Perotti; Cisse
GENÇLERBİRLİĞİ - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Eryaman Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşma, beIN SPORTS HD 1'den naklen ekranlara gelecek.
Ligde ilk mağlubiyetini milli ara öncesinde evinde İttifak Holding Konyaspor'dan alan Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında kazanarak yeni bir seriye başlamak istiyor.
Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki sarı-lacivertli takım, haftaya 17 puanla 2. sırada giriyor.
FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK
Fenerbahçe, Gençlerbirliği deplasmanına ikisi sakatlık, ikisi de corona virüs nedeniyle 4 oyuncusundan yoksun çıkacak.
Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları süren Gökhan Gönül ve Harun Tekin, Ankara deplasmanında takımlarıyla olamayacak. Milli takımında corona virüs testi pozitif çıkan Enner Valencia ile ismi açıklanmayan bir futbolcu daha hastalığı sebebiyle Gençlerbirliği maçında yer almayacak.
LUIZ GUSTAVO CEZA SINIRINDA
Fenerbahçe'nin Brezilyalı tecrübeli futbolcusu Luiz Gustavo, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Gustavo, Gençlerbirliği karşısında sarı kart görmesi durumunda bir sonraki hafta Beşiktaş derbisinde takımını yalnız bırakacak.Fenerbahçe'de yıldız isimler ilk 11'de yok!