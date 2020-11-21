Alanyaspor'da 3 koronavirüs vakası!

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, 1 A takım futbolcusu, 1 altyapı oyuncusu ve personelinin Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada;
"Futbolcularımız, teknik ekibimiz ve personelimize dün uygulanan Covid 19 testlerinde bir profesyonel takım ve bir altyapı oyuncumuz ile bir personelimizin test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın ve personelimizin tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.Hatayspor'da 1 futbolcuda koronavirüse rastlandı! Göztepe'de 4 futbolcuda koronavirüs çıktı