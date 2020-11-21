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'da 3 koronavirüs vakası!

ekiplerinden üst üste koronavirüs vakaları açıklanıyor. Son olarak Aytemiz , 1 A takım futbolcusu, 1 altyapı oyuncusu ve 1 personelinin Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını açıkladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 21.11.2020 13:54 Son Güncelleme: 21.11.2020 14:00 ABONE OL
Alanyaspor'da 3 koronavirüs vakası!

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, 1 A takım futbolcusu, 1 altyapı oyuncusu ve personelinin Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada;

"Futbolcularımız, teknik ekibimiz ve personelimize dün uygulanan Covid 19 testlerinde bir profesyonel takım ve bir altyapı oyuncumuz ile bir personelimizin test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın ve personelimizin tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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Alanyaspor'da 3 koronavirüs vakası!
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