Werder Bremen’den sürpriz! Bayern Münih 1-1 Werder Bremen

Bundesliga'nın sekizinci haftasında Bayern Münih sahasında Werder Bremen'i ağırladı. Karşılaşmada her iki takım da birer gol buldu ve mücadele 1-1 sona erdi.

Maçta öne geçen taraf konuk Werder Bremen oldu. İlk yarının son dakikasında Maximilian Eggestein ile öne geçen Bremen ekibi, üstünlüğünü 62. dakikaya kadar korudu.

62. dakikada Kingsley Coman ile eşitliği sağlayan Bayern Münh, kalan dakikalarda başka gol bulamadı ve 1 puana razı oldu.

Bu sonucun ardından Bayern Münih 19, Werder Bremen 11 puana yükseldi.

Bayern Münih Bundesliga'da önümüzdeki hafta Stuttgart, Werder Bremen ise Wolfsbug deplasmanında sahaya çıkacak.

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