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'in 9. haftasında ile kozlarını paylaşıyor. Saat 16.00'da başlayan zorlu mücadele 'nda oynanıyor. 'un yönettiği müsabakanın canlı anlatımını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 22.11.2020 16:00 Son Güncelleme: 22.11.2020 16:12 ABONE OL
CANLI | Konyaspor - Kasımpaşa

Süper Lig 9. haftası bugün oynana maçlarla sürüyor.

Konyaspor ile Kasımpaşa, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşılaşıyor. Başlama düdüğü saat 16.00'da çalan müsabayı Yasin Kol yönetiyor. Zorlu maç beIN Sports HD 1'den naklen yayınlanıyor.

Müsabakayı sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Ligin geride kalan diliminde 8 maça çıkan Kasımpaşa 12 puan topladı. 7 maç oynayan Konyaspor'un ise 9 puanı bulunuyor.

İLK 11'LER...

Konyaspor: Eray, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Alper Uludağ, Cikalleshi, Milosevic, Miya, Kravets.

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Haddadi, Brecka, Sadiku, Ahmet Oğuz,Tırpan, Varga, Aytaç, Anıl Koç, Alan Lima.

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CANLI | Konyaspor - Kasımpaşa
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