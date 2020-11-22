CANLI | Konyaspor - Kasımpaşa

Süper Lig 9. haftası bugün oynana maçlarla sürüyor.
Konyaspor ile Kasımpaşa, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşılaşıyor. Başlama düdüğü saat 16.00'da çalan müsabayı Yasin Kol yönetiyor. Zorlu maç beIN Sports HD 1'den naklen yayınlanıyor.
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Ligin geride kalan diliminde 8 maça çıkan Kasımpaşa 12 puan topladı. 7 maç oynayan Konyaspor'un ise 9 puanı bulunuyor.
İLK 11'LER...
Konyaspor: Eray, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Alper Uludağ, Cikalleshi, Milosevic, Miya, Kravets.
Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Haddadi, Brecka, Sadiku, Ahmet Oğuz,Tırpan, Varga, Aytaç, Anıl Koç, Alan Lima.