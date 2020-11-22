Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fatih Terim'den mecburi 11! Kayserispor maçında...

'den mecburi 11! maçında...

'in 9. haftasında , ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılarda eksiklerin çokluğu 'i düşündürüyor. Elinde 14 futbolcu bulunan Terim, mecburi 11'le Kayserispor'un karşısına çıkacak. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 22.11.2020 09:37 Son Güncelleme: 22.11.2020 09:40 ABONE OL
Fatih Terim'den mecburi 11! Kayserispor maçında...

, maçı öncesi oldukça sıkıntılı. Sarı-kırmızılılarda Muslera, Falcao, Luyindama, Etebo ve Emre Taşdemir'in sakatlığı bulunuyor.

Fatih Terim'den mecburi 11! Kayserispor maçında...

Omar, Babel, Arda, Okan ve ise Kovid-19 testleri pozitif çıkması nedeniyle karantinada... Bu durum 'i düşündürürken tecrübeli hocanın kadro arayışları da sürüyor.

Fatih Terim'den mecburi 11! Kayserispor maçında...

SORUMLULUK ALMALISIN

Bu kadro içinde son dönemde formsuzlukları nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan Emre Akbaba ve Diagne kritik rol üstlenecek. Buna karşılık Terim'in iki oyuncusuna güveni tam...

Fatih Terim'den mecburi 11! Kayserispor maçında...

Diagne ve Emre Akbaba ile bire bir görüşmeler yapan Terim, maçının oldukça zor geçeceğini belirterek, "Sıra size geldi ve forma fırsatını iyi kullanın" dedi. Terim, orta sahada düşündüğü Akbaba'dan kilidi açmasını istedi. Paslarına ve hızına ihtiyacı olduğunu anlattı. Diagne'den de saha içinde daha fazla sorumluluk almasını istedi.

Fatih Terim'den mecburi 11! Kayserispor maçında...

ALTYAPIDAN DESTEK ALACAK

maçı öncesinde 'in kullanabileceği 14 oyuncu bulunuyor. 21 kişilik maç kadrosunu tamamlamak için takımı genç oyuncularla takviye edecek.

Fatih Terim'den mecburi 11! Kayserispor maçında...

Emin, Ali Yavuz, Kerem ve Sekidika maç kadrosunda yer alacak. Tecrübeli teknik adamın U19'dan genç kaleci Emircan, forvet Erencan ile stoper Işık Kaan'ı maç kadrosuna alması bekleniyor.

Fatih Terim'den mecburi 11! Kayserispor maçında...

Elinde 14 oyuncusu bulunan Terim'in Kayseri maçına, Fatih - Linnes, Donk, Marco, Saracchi, Taylan, Ömer - Emre Akbaba - Feghouli, Emre Kılınç ve Diagne 11'iyle çıkması bekleniyor.

(Fotomaç)

EN ÇOK OKUNANLAR

O hastalığı olanlar Covid-19’u 5 kat daha ağır geçiriyorlar: Uzmanlar 'İlerleyici bir akciğer hastalığı' diyerek duyurdu
Son dakika haberi: Isparta'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden son depremler listesi...
Altına çifte darbe: Altın fiyatları için rüzgâr tersine esiyor
Son dakika: Kutsi yeni bir aşka yelken açtı! Şarkıcı ve oyuncu Kutsi rol arkadaşının annesi ile...
Ünlü YouTuber Meryem Can'ın çıplak fotoğrafı ifşa mı oldu? Sosyal medyanın diline düştü!
Makbule Sarı cinayetinde son dakika haberleri: Ordu'da domuz bağı ile ölü halde bulunmuştu! Makbule Sarı'nın katili kim?
DİKKAT! Her gün bilmeden tüketiyoruz ama beyni küçülttüğü ortaya çıktı!
SON DAKİKA | Prof. Ahmet Ercan beklenen Marmara depremi için uyarmıştı! 90 bina ve 7 okul için yıkım kararı alındı
Son dakika haberi: Sokağa çıkma yasağı bugün ne zaman bitiyor? 21 Kasım Cumartesi şimdi sokağa çıkma yasağı var mı?
Milyoner'de ilginç soru! İntihar etmektense kiralık katil tuttu, kiralık katil tekrar düşün dedi... Angelina Jolie mi, Madonna mı?
ARKADAŞINA GÖNDER
Fatih Terim'den mecburi 11! Kayserispor maçında...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA