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açıkladı! ve ayrılacak mı?

Yüksek maliyeti nedeniyle Torino ekibinden ayrılacağı konuşulan ve talipleri olduğu bilinen için cephesinden açıklama geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 22.11.2020 21:38 ABONE OL
Juventus açıkladı! Cristiano Ronaldo ve Merih Demiral ayrılacak mı?

Yüksek maliyeti nedeniyle Torino ekibinden ayrılacağı konuşulan Cristiano Ronaldo ve talipleri olduğu bilinen Merih Demiral için Juventus cephesinden açıklama geldi.

Merih Demiral'ın ağır bir sakatlık dönemini geride bıraktığını ve takıma büyük bir enerji vererek geri döndüğünü ifade eden Paratici, "Merih Demiral için sezon başında da büyük teklifler aldık ancak bu süreçteki tavrımız net. Merih bizim gelecek planlarımız arasında yer alıyor ve Juventus'a verdiği enerji tam da bizim aradığımız gibi. Ağır bir sakatlık döneminden geçti ancak fiziksel olarak çok iyi durumda ve her geçen gün daha da iyi olacak. Planlarımızı Merih üzerine yaptık ve transfer süreci ne şimdi ne de gelecekte bizim için bir opsiyon değil" dedi.

CRISTIANO RONALDO JUVENTUS'TA DEVAM EDECEK
Cristiano Ronaldo hakkında da konuşan Paratici, "Cristiano bizimle kalacak. Her zaman transfer söylentileri çıkıyor ve biz artık bunu normal karşılıyoruz. Ne Cristiano'nun ne de Juventus kulübünün transfer süreci hakkında bir kararı yok. Cristiano'nun geleceği Juventus'ta olmaya devam edecek" şeklinde konuştu.

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Juventus açıkladı! Cristiano Ronaldo ve Merih Demiral ayrılacak mı?
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