Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Stjepan Tomas: 3 puanı alacakken 1 puana razı olmak üzücü

: 3 puanı alacakken 1 puana razı olmak üzücü

'un hocası , Hatayspor karşısında son saniye golüyle galibiyeti kaçırdıkları için çok üzgün olduğunu ifade etti. Tomas, "3 puanı alacakken 1 puana razı olmak çok üzücü" dedi.

İHA
Giriş Tarihi: 22.11.2020 17:03 ABONE OL
Stjepan Tomas: 3 puanı alacakken 1 puana razı olmak üzücü

Süper Lig'in 9. haftasında Ç.Rizespor, deplasmanda Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, "Burada son saniyede golü yedik. Bizim için çok kötü oldu. Ama maça iyi başladık, top bizde kaldı. Gol atıp 1-0 öne geçince, pasları bıraktık, uzun topa döndük ve topu rakibe verdik. Ama ikinci yarıya yine de iyi başladık. Geride iyi top kurduk, top bizde kaldı ve pas yaptık. 2-1 öne geçtikten sonra oyunu tutamadık, son saniye gol ama yine de takımım çok iyi performans gösterdi ve onlardan memnunum. Tabii 3 puanı alacakken 1 puana razı olmak çok çok üzücü" şeklinde konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA HABERİ: 22 gündür kayıp olan liseli kız orada bulundu! 3 kez kaçırıp bağımlı yapmışlar...
O hastalığı olanlar Covid-19’u 5 kat daha ağır geçiriyorlar: Uzmanlar 'İlerleyici bir akciğer hastalığı' diyerek duyurdu
Altına çifte darbe: Altın fiyatları için rüzgâr tersine esiyor
Son dakika haberi... Avrupa Türk SİHA'larını tartışıyor: Baş edemeyiz!
Son dakika haberi: Ünlü şarkıcı ve oyuncu Kutsi yeni bir aşka yelken açtı! Kutsi rol arkadaşının annesi ile...
Son dakika haberi: Isparta'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden son depremler listesi...
SON DAKİKA... Koronavirüste flaş misafirlik açıklaması: Evde tedbir dönemine başlıyoruz
Ünlü YouTuber Meryem Can'ın çıplak fotoğrafı ifşa mı oldu? Sosyal medyanın diline düştü!
SON DAKİKA: Güncel ve canlı altın fiyatları! 22 ayar bilezik, gram, ata, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları 22 Kasım bugün ne kadar, kaç para?
SON DAKİKA HABERİ... İstanbul'da kedi-köpek yiyen kadın yeniden yakalandı! Çantasından çıkanlar...
ARKADAŞINA GÖNDER
Stjepan Tomas: 3 puanı alacakken 1 puana razı olmak üzücü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA