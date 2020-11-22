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'in 9. haftasında , yeni ile ilk maçında sahasında 'u konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem yönetiyor. Trabzonspor - Erzurumspor maçının sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 22.11.2020 17:42 Son Güncelleme: 22.11.2020 19:49 ABONE OL
Trabzonspor - BB Erzurumspor | CANLI

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, yeni Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile ilk maçında sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetiyor.

Trabzonspor - BB Erzurumspor maçının canlı anlatımını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Süper Lig'in ilk 8 haftasında Trabzonspor'un 6, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un ise 8 puanı bulunuyor.

Abdullah Avcı'dan değişim vurgusu!

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hugo, Edgar, Marlon, Baker, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme, Afobe

BB Erzurumspor: Kayacan, Murat, Mina, Gökhan, Kaan, Donald, Obertan, Sissoko, Rashad Muhammed, Novikovas, Gomes

ABDULLAH AVCI'YLA İLK MAÇ

Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk eden Trabzonspor, yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetiminde ilk maçına çıktı.

Teknik direktör Eddie Newton ile yolların ayrılmasının ardından Aytemiz Alanyaspor maçına Futbol İzleme Direktörü İhsan Derelioğlu yönetiminde çıkan bordo-mavililer, 2.5 yıllık sözleşme imzaladığı Avcı ile ilk heyecanını yaşadı.

Avcı, ligde son oynanan Aytemiz Alanyaspor maçına göre Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında ilk 11'de 4 değişikliğe gitti. Deneyimli teknik adam, Serkan Asan, Kamil Ahmet Çörekçi, Flavio ve Djaniny'in yerine Marlon, Baker, Nwakaeme ile Afobe'ye 11'de görev verdi.

DIABATE VE PLAZA KADRODA YOK

Trabzonspor'da yabancı oyunculardan Diabate ile Plaza, yabancı kontenjanı nedeniyle Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının kadrosunda yer almadı.

Bordo-mavililerde Diabate ve Plaza'nın dışında sakatlıkları bulunan Salih Kavrazlı, Yusuf Sarı ve Hüseyin Türkmen ile genç oyuncular Arda Akbulut ve Ahmet Canbaz kadroda bulunmadı.

Trabzonspor'da son 6 hafta kadroda kendine yer bulamayan Kerem Baykuş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçıyla 21 kişilik kadroya dahil edildi.

İZMİR'DEKİ DEPREMZEDE ÇOCUKLARA YARDIM KAMPANYASI

Trabzonspor Kulübü, İzmir'deki depremzede çocuklara yardım elini uzattı.

Yavru Fırtına Tribünü'nde yerini alan oyuncak ayılar ile tüm taraftarlar İzmir'deki depremzede çocuklara destek olacak.

Müsabaka ile aynı anda Trabzonspor.com.tr'de TS Club üzerinden satışa sunulacak olan ve 135 lira karşılığında satın alınabilecek pelüş ayıcıklardan elde edilecek tüm gelir İzmir'de meydana gelen depremden etkilenen çocuklara gönderilecek.

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Trabzonspor - BB Erzurumspor | CANLI
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