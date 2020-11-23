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'u derbi öncesi düşündüren durum!

'in 9. haftasında 'ni deplasmanda farklı mağlup eden , mağlubiyetini çabuk atlattı. Sarı-lacivertliler geniş rotasyonu sayesinde 'da hem bazı futbolcularını dinlendirdi hem de sakat futbolcuların eksikliğini çekmedi. Ancak Gençlerbirliği maçında gösterilen performans teknik direktör 'u tatlı bir telaşa itti. İşte derbide genç teknik adamdan forma bekleyen isimler...

Giriş Tarihi: 23.11.2020 08:52 Son Güncelleme: 23.11.2020 08:56 ABONE OL
Erol Bulut'u derbi öncesi düşündüren durum!

Sarı-Lacivertliler, milli araya 'deki 2-0'lık yenilgisinin moral bozukluğuyla girdi. Ardından peş peşe gelen sakatlık ve hastalık haberleri, üzüntüyü artırdı.

Erol Bulut'u derbi öncesi düşündüren durum!

Fenerbahçeli futbolcular, milli takımlara giden oyuncular nedeniyle maçı öncesi birlikte sadece 2 idman yapabildi.

Erol Bulut'u derbi öncesi düşündüren durum!

deplasmanına 7 futbolcudan yoksun gidildi. Ancak tüm bu olumsuzluklar, 5-1'lik muhteşem galibiyetle silindi.

Erol Bulut'u derbi öncesi düşündüren durum!

KÖTÜ OYNAYAN YOK

İlk kez 11'de görev yapan Yandaş müthiş gol attı, en az golü kadar güzel bir futbol ortaya koydu. Perotti şov yaptı, Pelkas alkış aldı, Gustavo hatasız oynadı. derbisi öncesi alınan bu farklı galibiyet, morallerin tavan yapmasını sağladı.

Erol Bulut'u derbi öncesi düşündüren durum!

Diğer yandan sürekli duran toplar ve Caner'in ortaları dışında hücum planı olmamakla eleştirilen , birbirinden güzel organizasyonlarla gelen gollerle bu konuda ciddi anlamda değişim olduğunu gösterdi.

Erol Bulut'u derbi öncesi düşündüren durum!

REKABET ALEV ALDI!

, takımının karşısındaki performansından son derece memnun. Ancak geniş kadro nedeniyle zaten kolay karar veremeyen 45 yaşındaki hoca derbi öncesi daha da zorlanacak.

Erol Bulut'u derbi öncesi düşündüren durum!

Stoperde Lemos-Serdar, sol bekte Novak-Caner rekabeti tavan yaptı. , "Ben bu takımda 11 oynarım" mesajını net bir şekilde verdi.

Erol Bulut'u derbi öncesi düşündüren durum!

sonradan oyuna girmesine rağmen ağları sarstı. Cisse gol atamasa da elinden geleni yaptı, Samatta'nın yerinin garanti olmadığını gösterdi.

Erol Bulut'u derbi öncesi düşündüren durum!

Koronavirüse yakalanan 'nın derbiye kadar iyileşmesi bekleniyor. Ferdi ve Thiam da forma bekleyen diğer isimler.

Erol Bulut'u derbi öncesi düşündüren durum!

Kısacası herkes oynamak istiyor, formda ve moralli , derbisine dolu dizgin hazırlanıyor. (Fanatik)

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Erol Bulut'u derbi öncesi düşündüren durum!
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