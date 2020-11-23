Erol Bulut'u derbi öncesi düşündüren durum!

KÖTÜ OYNAYAN YOK

İlk kez 11'de görev yapan Mert Hakan Yandaş müthiş gol attı, en az golü kadar güzel bir futbol ortaya koydu. Perotti şov yaptı, Pelkas alkış aldı, Gustavo hatasız oynadı. Beşiktaş derbisi öncesi alınan bu farklı galibiyet, morallerin tavan yapmasını sağladı.