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'de herkes skorer!

’de gol yükü santrforlara yüklenmedi. 10 farklı oyuncu gol atmayı başardı. Asistler ise 8 futbolcudan geldi. Fenerbahçe gerçek bir takım oldu.

Giriş Tarihi: 23.11.2020 01:19 ABONE OL
Fenerbahçe'de herkes skorer!

Gençlerbirliği deplasmanından 5 gollü bir galibiyetle dönen F.Bahçe'de santrforlar skora katkı yapmamıştı. Bu durum sadece bu maça özgü değil. F.Bahçe'de goller ve asistler sezon başından beri tüm takıma yayılmış durumda. Kollektif futbol istatistiklerde kendisini gösteriyor.

ZİRVENİN SAHİBİ 2 TANGOCU
Takvim'in derlediği habere göre Fenerbahçe'nin 9 maçta bulduğu 17 gol 10 farklı futbolcudan geldi. Sarı- Lacivertli santrforların attığı toplam gol sayısı ise sadece 3. Geride kalan haftalarda Samatta'nın 2, Cisse'nin 1 golü var.

HER MEVKİDEN GOLE KATKI VAR
Takımın en golcü isimleri 3'er golü bulunan Diego Perotti ve Jose Sosa. Stoperler, bekler, kanatlar, orta saha hemen her mevkiden goller geldi. Asistlerde de benzer bir durum söz konusu.

F.BAHÇE'YE ÖNLEM ALMAK ZOR
8 oyuncunun asist katkısı var. Zirvede 3 asistle Caner bulunuyor. Gollerin ve asistlerin tüm takıma yayılması Fenerbahçe'yi durdurulması çok daha zor bir takım haline getiriyor.

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Fenerbahçe'de herkes skorer!
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