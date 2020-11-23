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- | 11'ler belli oldu

'in 9. haftasında ligde son 3 maçını kazanan , 'u konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem yönetiyor. Mücadele öncesi iki takımın da 11'i belli oldu. Galatasaray - Kayserispor maçının canlı anlatımını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 23.11.2020 18:20 Son Güncelleme: 23.11.2020 18:30 ABONE OL
Galatasaray - Kayserispor | 11'ler belli oldu

Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u konuk edecek.

Süper Lig'de çıktığı 8 maçta 5 galibiyet, bir beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Galatasaray'ın 16 puanı bulunuyor.

Hes Kablo Kayserispor ise ligde oynadığı 7 maçta 2 galibiyet ve 5 mağlubiyet sonucunda 6 puan elde etti.

İLK 11'LER

Galatasaray: Fatih, Taylan, Linnes, Donk, Oğulcan, Emre Akbaba, Saracchi, Marcao, Emre Kılınç, Feghouli, Diagne

Kayserispor: Lung, Yasir, Kolovetsios, Sapunaru, Kvrzic, Attamah, Campanharo, Manuel Fernandes, Muğdat, Lennon, Alibec

GALATASARAY - KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türk Telekom Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Turgut Doman yönetecek. Maç beIN SPORTS 1'den naklen yayımlanacak.

SON 3 MAÇINI KAZANDI

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 3 maçtan galibiyetle ayrıldı.

Sezona Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir galibiyetleriyle başlayan sarı-kırmızılı takım, daha sonra Fenerbahçe ile berabere kaldı, Kasımpaşa ve Aytemiz Alanyaspor'a mağlup oldu.

Galatasaray, sonraki üç maçında ise Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor, MKE Ankaragücü ve Demir Grup Sivasspor'u yendi.

TAKIMDA 9 EKSİK

Galatasaray'da sakatlığı bulunan 4 futbolcu ile corona virüs testleri pozitif çıkan 5 futbolcu maçta forma giyemeyecek.

Yaşadıkları sakatlıklar sonrası tedavilerine devam edilen Radamel Falcao, Christian Luyindama, Peter Etebo ve Emre Taşdemir maçın kadrosunda yer almayacak.

Arda Turan, Ryan Babel, Omar Elabdellaoui ile isimleri açıklanmayan iki oyuncu da Kovid-19 testleri pozitif çıktığı için müsabakada görev yapamayacak.

TAYLAN ANTALYALI VE BELHANDA CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da Taylan Antalyalı ve Younes Belhanda, Hes Kablo Kayserispor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Taylan Antalyalı ve Belhanda sarı kart görmeleri durumunda 10. haftadaki Çaykur Rizespor maçında görev alamayacak.

49. RANDEVU

Galatasaray ile Hes Kablo Kayserispor, lig tarihinde 49. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geçmişte yapılan maçlarda İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibinin, Kayserili renktaşına karşı galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 48 müsabakada Galatasaray 31, Kayserispor sadece 3 galibiyet aldı, 14 maç da berabere sonuçlandı.

Rekabetteki son 6 maçtan galip ayrılan Galatasaray'ın toplam 108 golüne, Kayserispor 37 golle yanıt verebildi.

Galatasaray, geçen sezonki maçlarda rakibini deplasmanda 3-2, İstanbul'da da 4-1 mağlup etti.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, Kayserili renktaşıyla evinde yaptığı 24 lig maçının 20'sini kazandı, 2 kez berabere kaldı, 2 defa da sahadan puansız ayrıldı.

İstanbul'daki maçlarda Galatasaray 71 gol atıp, kalesinde 17 gol gördü.

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Galatasaray, Kayserispor karşısında ligde en farklı skorlu galibiyetini 2015-2016 sezonunda İstanbul'da 6-0'lık sonuçla aldı.

Kayserispor ise Galatasaray karşısında ligdeki 3 galibiyetini 2-0, 1-0 ve 2-1'lik sonuçlarla elde etti.

Öte yandan iki takım arasında en gollü lig maçı 1985-1986 sezonunda oynandı. İstanbul'daki maçı 5-2 Galatasaray kazandı. Toplam 7 gol, rekabetteki 48 maç içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti.

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Galatasaray - Kayserispor | 11'ler belli oldu
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