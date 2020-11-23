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'dan bombası!

İspanyol basını, Lukaku ve Martinez’in gölgesinde kalan yıldızın, yeni durağının olabileceğini, özellikle de ’ın bu transferde önde olduğu yazdı.

Giriş Tarihi: 23.11.2020 01:19 ABONE OL
Galatasaray'dan Alexis Sanchez bombası!
Radamel Falcao'nun sakatlıkları Mbaye Diagne'nin formsuzluğu nedeniyle forvette sıkıntı yaşayan Galatasaray dev bir isim ile anılıyor. Arsenal'den ayrıldıktan sonra bir türlü istediği performans düzeyine çıkamayan Alexis Sanchez sarı-kırmızılı ekibe yazıldı. Topçular'dan ayrılarak Manchester United'a transfer olan Şilili golcü burada istediği performansı gösterememişti. Kırmızı Şeytanlar'a 34 milyon euro karşılığında transfer olan yıldızın performansı taraftarın baskısıyla birlikte iyice düşmüştü.

BONSERVİS ÖDEMEDİ
Daha sonra İtalya Serie A ekiplerinden İnter'e kiralanan 32 yaşındaki golcü, 2020-21 sezonunun başında bedelsiz olarak İtalyan ekibin kadrosuna dahil oldu. Ancak İnter'de Lautaro ve Lukaku'nun gölgesinde kaldı ve günden güne erimeye devam etti. Bunun ardından Sanchez için bomba bir transfer iddiası gelirken İspanyol basını, İnter'den ayrılıp Türkiye'ye gidebileceğini kaydetti. Fichajes, Sanchez'in yeni durağının İstanbul olabileceğini belirtirken özellikle Galatasaray'ın bu transferde öne çıktığını vurguladı.

HEYECAN BASTI
Fotomaç'ın haberine göre Sanchez'ın Galatasaray ile anılması taraftarları oldukça heyecanlandırırken sarı- kırmızılılar bu tür fırsatların kaçmaması için yönetim belirsizliğinin bir an önce ortadan kalkması gerektiğini dile getirdiler.

31 yaşındaki Şilili yıldız, bu sezon İnter formasıyla Serie A'da 5 maça çıkarken gol atamadı, 2 asist yaptı.

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Galatasaray'dan Alexis Sanchez bombası!
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