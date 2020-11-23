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Uğurcan 11 maç sonra 'dur' dedi

Stadı’nda oynadığı son 11 maçta da gol yiyen bordo-mavililer, ile kaleyi kapattı.

Giriş Tarihi: 23.11.2020 01:19 ABONE OL
Uğurcan 11 maç sonra 'dur' dedi

Süper Lig'in ilk 8 haftalık diliminde 15 golle en fazla gol yiyen takım olan Trabzonspor, 11 maç sonra evinde kalesini kapattı. Bordo-mavililerin yeni teknik direktörü Abdullah Avcı, 'Bu kadar gol yenmez' demiş ve öncelikle savunma üzerinde duracaklarını açıklamıştı. Şenol Güneş Stadı'nda oynadığı son 11 maçta da gol yiyen Fırtına, Avcı ile kötü geleneği bitirdi.

UĞURCAN GEÇİT VERMEDİ
Fotomaç'ın haberine göre bu sezon sadece 2. haftada deplasmandaki Denizli (0-0) maçını gol yemeden bitiren Uğurcan Çakır, 6 hafta sonra Erzurum'a geçit vermedi.

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Uğurcan 11 maç sonra 'dur' dedi
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