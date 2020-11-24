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bir üst turda! Bursaspor 1-0 Anadolu Selçukspor

4. Tur maçında sahasında ’u ağırladı. Bursaspor, sahadan 1-0’lık skorla galip ayrıldı ve Ziraat Türkiye Kupası’nda adını bir üst tura yazdıran taraf oldu. Yeşil beyazlı takımın golü 17 yaşındaki genç futbolcu Tugbey Akgün’den geldi

Giriş Tarihi: 24.11.2020 20:52 Son Güncelleme: 24.11.2020 21:18 ABONE OL
Bursaspor bir üst turda! Bursaspor 1-0 Anadolu Selçukspor

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Bursaspor sahasında Anadolu Sekçukspor'u ağırladı. Bursaspor, sahadan 1-0'lık skorla galip ayrıldı ve Ziraat Türkiye Kupası'nda adını bir üst tura yazdıran taraf oldu. Yeşil beyazlı takımın golü 17 yaşındaki genç futbolcu Tugbey Akgün'den geldi.

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Yakup Özhan, Sedat Etik, Vedat Demir

Bursaspor: Canberk Yurdakul, Cüneyt Köz, Furkan Emre Ünver, Ertuğrul Kurtuluş, Ramazan Keskin (Dk. 67 Eren Güler), Ozan İsmail Koç, İsmail Can Çavuşluk, Recep Aydın, Tuğbey Akgün (Dk. 84 Kerem Kök), Berat Altındiş (Dk. 68 Ömer Turan Görgüc), Çağatay Yılmaz (Dk. 78 Batuhan Kör)

Karatay Termal 1922 Konyaspor: Mücahit Atalay, Adem Eren Kabak, Savaş Polat (Dk. 78 Fatih Mankır), Aybars Tüfekçi, Ekrem Kayılıbal, Doğan Can Gölpek, İsmail Güven, Maksut Taşkıran, Görkem Şimşek, Ege Özkayımoğlu (Dk. 38 Mehmet Ali Can), Celal Hanalp

Gol: Tuğbey Akgün (Dk. 45+1) (Bursaspor)

Sarı kart: Dk. 87 Fatih Mankır (Karatay Termal 1922 Konyaspor)

GOL | Bursaspor 1-0 1922 Konyaspor

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Bursaspor bir üst turda! Bursaspor 1-0 Anadolu Selçukspor
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