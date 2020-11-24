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futbolu bırakıyor!

Bir dönem , ve formaları terleten Arjantinli yıldız , futbola veda etmeye hazırlanıyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 24.11.2020 22:09 ABONE OL
Carlos Tevez futbolu bırakıyor!

Bir dönem Avrupa'da West Ham United, Manchester United, Mancheester City gibi takımların formasını terleten ve sayısız başarılar kazanan Carlos Tevez, futbol kariyerini sonlandırıyor.

Şu anda ülkesinin takımlarından Boca Juniors'ta forma giyen Tevez, Copa amerika'nın sona ermesinin ardından futbola veda edeceğini duyurdu.

SAYISIZ BAŞARILAR VER GOLLER

Carlos Tevez, aktif futbol kariyeri boyunca toplam 549 müsabakada rol almış ve 221 gol 104 asit üretmişti.

Öte yandan Arjantinli golcü milli takım formasıyla 76 maça çıktı ve 13 gol kaydetti.

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Carlos Tevez futbolu bırakıyor!
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