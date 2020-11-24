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’dan açıklama geldi! İşte Falcao’nun son durumu

Son dakika haberleri... Sarı kırmızılı takım 'in 10. haftasındaki Rizespor maçının hazırlıklarına devam ediyor. Öte yandan Galatasaray, Rizespor maçında oynayıp oynamayacağı merak edilen Falcao hakkında açıklama yaptı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 24.11.2020 16:03 Son Güncelleme: 24.11.2020 16:25 ABONE OL
Galatasaray’dan açıklama geldi! İşte Falcao’nun son durumu

Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında 28 Kasım Cumartesi günü Çaykur Rizespor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden idmanın ana bölümünde sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı.

Hes Kablo Kayserispor müsabakasında 90 dakika forma giyen oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao'nun tedavisine devam edildi.

Galatasaray, 25 Kasım Çarşamba günü yapacağı antrenmanla Çaykur Rizespor mücadelesinin hazırlıklarını sürdürecek.

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Galatasaray’dan açıklama geldi! İşte Falcao’nun son durumu
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