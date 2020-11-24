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4-1 | MAÇ SONUCU

'nde temsilcimiz , H Grubu 4. maçında deplasmanda 'a 4-1 mağlup oldu. Gruptaki 3. yenlgisini alan Başakşehir'in tek golünü 75'te frikikten Deniz Türüç kaydetti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 24.11.2020 21:54 Son Güncelleme: 25.11.2020 00:58 ABONE OL
Manchester United 4-1 Medipol Başakşehir | MAÇ SONUCU

Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Medipol Başakşehir, H Grubu 4. maçında grup lideri İngiliz ekibi Manchester United'a konuk oldu.

Karşılaşmayı ev sahibi ekip 4-1 kazanarak gruptaki 3. galibiyetini aldı.

Manchester United'ın galibiyet gollerini 7 ve 19'da Bruno Fernades, 35'te penaltıdan Marcus Rashford ve 90+2'de Daniel James kaydetti.

Temsilcimiz Başakşehir'in tek golü ise 75'te frikikten Deniz Türüç'ten geldi.

Bu sonuçla grupta 3. yenilgisini alan Medipol Başakşehir 3 puanla son sırada yer aldı.

3. galibiyetini elde eden Manchester United ise 9 puanla liderliğini sürdürdü.

İLK YARIDAN DAKİKALAR

7. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Köşe vuruşundan seken topa ceza sahası dışında vuran Bruno Fernandes topu ağlarla buluşturdu: 1-0

17. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Berkay'ın topuna Manchester United'lı Maguire müdahale etti. Müdahale sonrası topu önünde yakalayan Visca'nın şutu kaleyi bulmadı.

19. dakikada Manchester United farkı 2'ye çıkardı. Kaleci Mert sol taraftan yapılan ortada topu elinden kaçırdı. Topu önünde bulan Bruno Fernandes takımının ve kendisinin ikinci golünü attı: 2-0

35. dakikada ev sahibi takım farkı 3 yaptı. Uzun topla savunmanın arkasına sarkan Marcus Rashford ceza sahası içinde Bolingoli'nin müdahalesiyle yerde kalınca maçın hakemi penaltı düdüğünü çaldı. Rashford, penaltı vuruşunu gole çevirdi: 3-0

38. dakikada sağ taraftan atılan serbest vuruşa yükselen Demba Ba'nın kafa vuruşu üstten auta çıktı.

42. dakikada Bolingoli sol taraftan rakip takımın ceza sahasına girerek topu Demba Ba'yla buluşturdu. Demba Ba'nın şutu rakip takım oyuncularına çarpıp kornere çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

BAŞAKŞEHİR'DE TEK DEĞİŞİKLİK

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu dördüncü haftasında Manchester United'a konuk olan Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, İngiliz ekibiyle İstanbul'da oynadıkları maçın ilk 11'ine göre tek değişiklik yaptı.

Okan Buruk, İstanbul'da Manchester United'ı 2-1 yendikleri maçta ilk 11'de sahaya sürdüğü Danijel Aleksic'in yerine Nacer Chadli'ye ilk 11'de şans verdi.

Buruk, zorlu mücadelede ilk 11'ini, Mert Günok, Rafael, Skrtel, Epureanu, Bolingoli, Berkay Özcan, İrfan Can Kahveci, Visca, Chadli, Deniz Türüç ve Demba Ba'dan oluşturdu.

CHADLI İLK KEZ İLK 11'DE

Medipol Başakşehir'in Belçikalı oyuncusu Nacer Chadli, turuncu-lacivertli takımda ilk kez bir maça ilk 11'de başladı.

Sakatlığını atlatan ve Medipol Başakşehir'in Süper Lig'de Gençlerbirliği ve Beşiktaş ile oynadığı maçlarda oyuna sonradan giren Chadli, ilk kez ilk 11'de yer aldı.

Belçikalı deneyimli oyuncu, turuncu-lacivertli takımla ilk Şampiyonlar Ligi maçına da Manchester United karşısında çıktı.

MANCHESTER UNITED'DA 5 DEĞİŞİKLİK

Manchester United, İstanbul'da kaybettiği maçın ilk 11'inde 5 değişiklik ile sahasındaki maça başladı.

İngiliz ekibinde İstanbul'da forma giyen, Henderson, Tuanzebe, Luke Shaw, Juan Mata ve Matic'in yerine, De Gea, Lindelöf, Alex Telles, Fred ve Cavani ilk 11'de sahaya çıktı.

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Alex Telles, Medipol Başakşehir'e karşı ilk 11'de yer aldı.

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Manchester United 4-1 Medipol Başakşehir | MAÇ SONUCU
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