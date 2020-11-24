Manchester United - Başakşehir maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Başakşehir maçı Şampiyonlar Ligi maçı bugün mü, saat kaçta?

Manchester United Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sorusu bugün sabah saatlerinden itibaren binlerce futbolseverin gündeminde yerini aldı. UEFA Şampiyonlar Ligi H grubu 4. hafta maçında Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden tek takım, Old Trafford deplasmanına konuk oluyor. Bu heyecan dolu mücadele öncesi araştırmalar hız kazandı. Peki, Manchester United - Başakşehir maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? İşte tüm detaylar…
MANCHESTER UNITED BAŞAKŞEHİR MAÇI BUGÜN MÜ? MANCHESTER UNITED BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI YAYIN HANGİ KANALDA YAYINLANACAK, SAAT KAÇTA?
Okan Buruk'un başında olduğu temsilcimiz bugün gerçekleşecek maçta galibiyet için sahaya çıkacak. Zorlu karşılaşmanın ilkinde yenilgi alan takım bu kez daha motive olarak mücadele edecek. Türkiye'de futbolseverler nefesini tuttu ve bu karşılaşmayı bekliyor. Öte yandan Manchester United - Başakşehir maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Sorusu da yanıt arıyor…
MANCHESTER UNITED BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Manchester United - Başakşehir maçı 24 Kasım Salı günü saat 23:00'da beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
MANCHESTER UNITED - BAŞAKŞEHİR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
MANCHESTER UNITED: De Gea, Wan-Bissaka, Magurie, Tuanzebe, Telles, Fred, Mctominay, Rashford, Fernandes, Greenwood, Martial
BAŞAKŞEHİR: Mert, Bolingoli, Epureanu, Skrtel, Rafel, Berkat, İrfan Can, Visca, Fiuliano, Deniz, Demba Ba
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