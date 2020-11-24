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'nde temsilcimiz , H Grubu 4. maçında grup lideri İngiliz ekibi 'a konuk oluyor. Karşılaşmayı yönetiyor. Manchester United - Medipol Başakşehir maçının sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 24.11.2020 21:54 Son Güncelleme: 24.11.2020 23:24 ABONE OL
Manchester United - Medipol Başakşehir | CANLI

Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Medipol Başakşehir, H Grubu 4. maçında grup lideri İngiliz ekibi Manchester United'a konuk oluyor. Karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonundan Ovidiu Hategan yönetiyor.

Manchester United - Medipol Başakşehir maçının canlı anlatımını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Grupta dördüncü maçlar öncesinde Medipol Başakşehir 3 puan ile aynı puana sahip Paris Saint-Germain'in ardından son sırada yer alıyor. Manchester United ve Leipzig ise 6'şar puana sahip. İki takım arasında İstanbul'da oynanan mücadeleyi Medipol Başakşehir, 2-1 kazandı.

Grubun diğer maçında ise PSG ile Leipzig Fransa'da karşı karşıya geliyor.

İLK 11'LER...

Manchester United: De Gea, Lindelöf, Maguire, Wan - Bissaka, Alex Telles, Van de Beek, Fred, Bruno Fernandes, Martial, Rashford, Cavani.

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Rafael, Skrtel, Epureanu, Bolingoli, Berkay Özcan, İrfan Can Kahveci, Chadli, Deniz Türüç, Edin Visca, Demba Ba.

MANCHESTER UNİTED - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Old Trafford'daki karşılaşma TSİ 23.00'te başladı. Mücadelede Romanya Futbol Federasyonundan Ovidiu Hategan düdük çalıyor. Müsabaka, beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'DE 4 EKSİK

Turuncu-lacivertli ekipte, zorlu mücadele öncesinde 4 eksik bulunuyor. İstanbul ekibinde, sakatlıkları süren Junior Caiçara ve Enzo Crivelli kadroda yer almıyor.

Medipol Başakşehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıkan iki oyuncu da bu mücadelede forma giymiyor.

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Manchester United - Medipol Başakşehir | CANLI
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