Manchester United - Medipol Başakşehir | İlk 11'ler belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Medipol Başakşehir, H Grubu 4. maçında grup lideri İngiliz ekibi Manchester United'a konuk olacak. Karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonundan Ovidiu Hategan yönetecek.

Manchester United - Medipol Başakşehir maçının canlı anlatımını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Grupta dördüncü maçlar öncesinde Medipol Başakşehir 3 puan ile aynı puana sahip Paris Saint-Germain'in ardından son sırada yer alıyor. Manchester United ve Leipzig ise 6'şar puana sahip. İki takım arasında İstanbul'da oynanan mücadeleyi Medipol Başakşehir, 2-1 kazandı.

Grubun diğer maçında ise PSG ile Leipzig Fransa'da karşı karşıya gelecek.

İLK 11'LER BELLİ OLDU...

Manchester United: De Gea, Lindelöf, Maguire, Wan - Bissaka, Alex Telles, Van de Beek, Fred, Bruno Fernandes, Martial, Rashford, Cavani.

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Rafael, Skrtel, Epureanu, Bolingoli, Berkay Özcan, İrfan Can Kahveci, Chadli, Deniz Türüç, Edin Visca, Demba Ba.

MANCHESTER UNİTED - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Old Trafford'daki karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak. Mücadelede Romanya Futbol Federasyonundan Ovidiu Hategan düdük çalacak. Müsabaka, beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'DE 4 EKSİK

Turuncu-lacivertli ekipte, zorlu mücadele öncesinde 4 eksik bulunuyor.

İstanbul ekibinde, sakatlıkları süren Junior Caiçara ve Enzo Crivelli kadroda yer almayacak.

Medipol Başakşehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıkan iki oyuncu da bu mücadelede forma giyemeyecek.