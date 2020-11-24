A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, önemli mesajlar verdi: Ortalığı tozu dumana katıyorlar

"Uluslar Ligi'nin acısını yaşıyorum, Avrupa Şampiyonası'nı iyi geçirmek istiyorum. Dünya Kupası'nda mutlaka olmalıyız." "Hedeflerimiz, ilkelerimiz belli. Her konuda samimiyiz ve açık yürekliyiz. Ben de tercih hatası yapmış olabilirim." "Ben hırsızlık yapmıyorum, çalıştığımın karşılığını alıyorum. Türk futbolunun en tepesindeyim beni paspas yapamazsınız."
Giriş Tarihi: 24.11.2020ABONE OL
KİMSEYİ YOK ETMEK İSTEMEM SAMİMİ VE AÇIK YÜREKLİYİM
Uluslar Ligi'nde A Milli Takım'ın C Ligi'ne düşmesiyle büyük eleştiri alan Ay-Yıldızlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, 7 Aralık'ta çekilecek DünyaKupası Avrupa Elemeleri grup kuralarıöncesi, spor müdürleri ile video konferans aracılığıyla bir araya geldi. Biraz üzgün biraz da kızgın olanMilli Takım patronunun, önce öz eleştiri yapıp, daha sonra gelecek adına umut dağıttığı açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: Hedeflerimiz, ilkelerimiz belli.Uzun bir yolumuz var ve çalışıyoruz.Kimseyi yok etmek istemiyoruz,kendimize güveniyoruz, herkonuda samimiyiz ve açık yürekliyiz.Biz bu yola birlikte çıktık vebirlikte devam edeceğiz.
ŞU AN İYİ OLANLAR YUSUF VE MERİH
Geniş bir kadro yaptık ama bu kadroyu yaparken her oyuncuyu görmek istedik. Bazı futbolcular hazır olmadığı için zaten mümkün değildi... Merih sakat sakat belki de 3maç üst üste oynadı. Cenk'in durumuda aynı. Çok uzun sakatlıktançıktı, geldi Rusya maçında oynadı,iyiydi ama Macaristan maçında hiçyoktu... Ben de tercih hatası yapmışolabilirim. Şu anda iyi durumda olan iki futbolcumuz var; Yusuf ve Merih. Merih kazandıkça öz güvensahibi oldu, Yusuf da o yolda. Bizşu an başarıdan sonraki başarısızlıkzehirlenmesini yaşıyoruz.
BENİ KİMSE PASPAS YAPAMAZ!
Yusuf'un daha fazla süre alması gerekebilir eleştirilerine katılıyorum. Onunla ilgili olumsuz düşüncem yok. Aksine iftihar ediyorum, gurur duyuyorum. Ben para çalmadım ki! Bençalışıyorum, çalıştığımın da karşılığınıalıyorum. Türk futbolunun en tepesindeyimbeni kimse paspas yapamaz! Tam zamanı diyorsun, nasılsa mağlup oldu; ortalığı toz dumana katıyorsun, sonra susuyorsun. Ben vergimi ödüyorum, yardımımı yapıyorum. (Bunlar söylenmez ama mecbur bırakıyorlar) Sadece karalama kampanyasıyla biryere varamayız. Başarısızlığı alıyorum,bedel ödenecekse bu zaten çok yapıldı.
"ALMANYA 6 TANE YEDİ" NE OLDU?
Her şeye rağmen iyi olmalıydık. Küme düşme olayı gerçekten üzücü... Faroe Adaları ile oynayacağız diye bir planlama yapmıyoruz; biz hazırlık maçı oynayacağımızı düşünüyoruz. Kaybedip de nasıl tepki alacağımızı da görmek zorundayız. En ufak bir paniklemede doğrularımızı kaybetmeyelim. Almanya 6 tane yedi diye dünya futbolundan yok mu oldu? Ben bugün varımyarın yokum, A Milli Takımımız'ın AvrupaŞampiyonası'nda başarılı olmasını istiyorum. Takımın başarısız olması zaten benim suçum ama ben de yanlışı arıyorum, kendimi de sorguluyorum.
14 YABANCI DEVAM ETSİN KARDEŞİM!..
Galatasaraylı arkadaşlarımızın bir rahatsızlığı var, trolleri var bazı arkadaşların ama yabancı konusunda bir beklentisi olan teknik adam değilim. Zaten 14 tane yabancı futbolcu ile devam ediliyor, devam etsin kardeşim. Ben üretimden yanayım, yerli üretim de dahil. Başlı başına bir olay... Uluslararası alanda yarışacak yerli oyuncular çıkartmak zorundayız. Ben fikirlerimi söylerim, bunları bir kulüp için değil ülke futbolu için söylerim. Almak isteyen, değerlendirmek isteyen alırsa alır. Türk futbolunda ben olmuşum olmamışım önemli değil, önemli olan bir fikir birliği olması.
OZAN TUFAN BEKLEDİĞİMİN ALTINDAYDI
Ozan gitti gidiyor derken müthiş bir çıkış yaptı ama son iki maçta benim beklentimin altında kaldı. Ona sorsanız bu durumu kendi de başka bir savunma yapacaktır. Bunu başka oyuncular için de söyleyebilirim. Ozan Tufan son iki maçta benimbeklediğimin altında ama bunu daanlayabiliyorum, normal karşılıyorum. Nazım dinamik bir oyuncu ama ayağında çekme oldu, gidemedi, sonra da sakatlandı zaten. Çağlar kendine iyi bakan bir futbolcu, çok ciddi diye düşünmedik ama durum büyüdü. Çağlar'ın bir an önce takıma döneceğini düşünüyorum. Cengiz sürekli oynamıyor, Cenk Tosun da öyle. Bu futbolcularımız süreklioynarsa A Milli Takım açısından daçok büyük bir avantaj sağlayacak.
HAYALİM DÜNYA KUPASI'NDA OLMAK Benimhedefim Avrupa Şampiyonası,hayalim Dünya Kupası.. Bunaodaklanmış durumdayım. DünyaKupası'nda olalım ki alttan gelenlerde o hedeflere ulaşabilmek içindaha iyi oynamak zorunda kalsın. Enküçük engelde paniğe kapılıp doğrularıkaybetmeyelim. A Milli Takım'ınbaşarısızlığını yok saymayalım, acısınıyaşıyorum ama bunu kronik birsorun haline getirmeyelim. Bugündünden yarın da bugünden iyi olmalıbenim düşüncem bu. Ortak ve büyükhedeflere hep beraber ulaşabiliriz.
LÖW BIZDE OLSA DINAZOR DERLER
>> Bizden giden hiçbir oyuncu sağlık sorunu yaşamadı. Başakşehir'de bir oyuncu arkadaşımızın testi pozitif çıktı diye bir yanlışlık oldu. Sonra negatife döndü.
>> Löw 14 yıldır Alman Milli Takımı'nın başında, bizde olsa dinazor gitsin artık deriz Löw'e. Ama mesele Löw değil, sistem meselesi.
>> Messi'yi hangi sisteme koyarsan koy hepsinde oynar. Koşu mesafesine bakınca hiçbir zaman en üst seviyede olmaz. Verim olarak maksimumu verir.