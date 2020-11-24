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A Teknik Direktörü , önemli mesajlar verdi: Ortalığı tozu dumana katıyorlar

"Uluslar Ligi'nin acısını yaşıyorum, 'nı iyi geçirmek istiyorum. 'nda mutlaka olmalıyız." "Hedeflerimiz, ilkelerimiz belli. Her konuda samimiyiz ve açık yürekliyiz. Ben de tercih hatası yapmış olabilirim." "Ben hırsızlık yapmıyorum, çalıştığımın karşılığını alıyorum. Türk futbolunun en tepesindeyim beni paspas yapamazsınız."

Giriş Tarihi: 24.11.2020 ABONE OL
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, önemli mesajlar verdi: Ortalığı tozu dumana katıyorlar
KİMSEYİ YOK ETMEK İSTEMEM SAMİMİ VE AÇIK YÜREKLİYİM
Uluslar Ligi'nde A Milli Takım'ın C Ligi'ne düşmesiyle büyük eleştiri alan Ay-Yıldızlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, 7 Aralık'ta çekilecek Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup kuraları öncesi, spor müdürleri ile video konferans aracılığıyla bir araya geldi. Biraz üzgün biraz da kızgın olan Milli Takım patronunun, önce öz eleştiri yapıp, daha sonra gelecek adına umut dağıttığı açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: Hedeflerimiz, ilkelerimiz belli. Uzun bir yolumuz var ve çalışıyoruz. Kimseyi yok etmek istemiyoruz, kendimize güveniyoruz, her konuda samimiyiz ve açık yürekliyiz. Biz bu yola birlikte çıktık ve birlikte devam edeceğiz.

ŞU AN İYİ OLANLAR YUSUF VE MERİH
Geniş bir kadro yaptık ama bu kadroyu yaparken her oyuncuyu görmek istedik. Bazı futbolcular hazır olmadığı için zaten mümkün değildi... Merih sakat sakat belki de 3 maç üst üste oynadı. Cenk'in durumu da aynı. Çok uzun sakatlıktan çıktı, geldi Rusya maçında oynadı, iyiydi ama Macaristan maçında hiç yoktu... Ben de tercih hatası yapmış olabilirim. Şu anda iyi durumda olan iki futbolcumuz var; Yusuf ve Merih. Merih kazandıkça öz güven sahibi oldu, Yusuf da o yolda. Biz şu an başarıdan sonraki başarısızlık zehirlenmesini yaşıyoruz.

BENİ KİMSE PASPAS YAPAMAZ!
Yusuf'un daha fazla süre alması gerekebilir eleştirilerine katılıyorum. Onunla ilgili olumsuz düşüncem yok. Aksine iftihar ediyorum, gurur duyuyorum. Ben para çalmadım ki! Ben çalışıyorum, çalıştığımın da karşılığını alıyorum. Türk futbolunun en tepesindeyim beni kimse paspas yapamaz! Tam zamanı diyorsun, nasılsa mağlup oldu; ortalığı toz dumana katıyorsun, sonra susuyorsun. Ben vergimi ödüyorum, yardımımı yapıyorum. (Bunlar söylenmez ama mecbur bırakıyorlar) Sadece karalama kampanyasıyla bir yere varamayız. Başarısızlığı alıyorum, bedel ödenecekse bu zaten çok yapıldı.

"ALMANYA 6 TANE YEDİ" NE OLDU?
Her şeye rağmen iyi olmalıydık. Küme düşme olayı gerçekten üzücü... Faroe Adaları ile oynayacağız diye bir planlama yapmıyoruz; biz hazırlık maçı oynayacağımızı düşünüyoruz. Kaybedip de nasıl tepki alacağımızı da görmek zorundayız. En ufak bir paniklemede doğrularımızı kaybetmeyelim. Almanya 6 tane yedi diye dünya futbolundan yok mu oldu? Ben bugün varım yarın yokum, A Milli Takımımız'ın Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olmasını istiyorum. Takımın başarısız olması zaten benim suçum ama ben de yanlışı arıyorum, kendimi de sorguluyorum.

14 YABANCI DEVAM ETSİN KARDEŞİM!..
Galatasaraylı arkadaşlarımızın bir rahatsızlığı var, trolleri var bazı arkadaşların ama yabancı konusunda bir beklentisi olan teknik adam değilim. Zaten 14 tane yabancı futbolcu ile devam ediliyor, devam etsin kardeşim. Ben üretimden yanayım, yerli üretim de dahil. Başlı başına bir olay... Uluslararası alanda yarışacak yerli oyuncular çıkartmak zorundayız. Ben fikirlerimi söylerim, bunları bir kulüp için değil ülke futbolu için söylerim. Almak isteyen, değerlendirmek isteyen alırsa alır. Türk futbolunda ben olmuşum olmamışım önemli değil, önemli olan bir fikir birliği olması.

OZAN TUFAN BEKLEDİĞİMİN ALTINDAYDI
Ozan gitti gidiyor derken müthiş bir çıkış yaptı ama son iki maçta benim beklentimin altında kaldı. Ona sorsanız bu durumu kendi de başka bir savunma yapacaktır. Bunu başka oyuncular için de söyleyebilirim. Ozan Tufan son iki maçta benim beklediğimin altında ama bunu da anlayabiliyorum, normal karşılıyorum. Nazım dinamik bir oyuncu ama ayağında çekme oldu, gidemedi, sonra da sakatlandı zaten. Çağlar kendine iyi bakan bir futbolcu, çok ciddi diye düşünmedik ama durum büyüdü. Çağlar'ın bir an önce takıma döneceğini düşünüyorum. Cengiz sürekli oynamıyor, Cenk Tosun da öyle. Bu futbolcularımız sürekli oynarsa A Milli Takım açısından da çok büyük bir avantaj sağlayacak.

HAYALİM DÜNYA KUPASI'NDA OLMAK
Benim hedefim Avrupa Şampiyonası, hayalim Dünya Kupası.. Buna odaklanmış durumdayım. Dünya Kupası'nda olalım ki alttan gelenler de o hedeflere ulaşabilmek için daha iyi oynamak zorunda kalsın. En küçük engelde paniğe kapılıp doğruları kaybetmeyelim. A Milli Takım'ın başarısızlığını yok saymayalım, acısını yaşıyorum ama bunu kronik bir sorun haline getirmeyelim. Bugün dünden yarın da bugünden iyi olmalı benim düşüncem bu. Ortak ve büyük hedeflere hep beraber ulaşabiliriz.

LÖW BIZDE OLSA DINAZOR DERLER
>> Bizden giden hiçbir oyuncu sağlık sorunu yaşamadı. Başakşehir'de bir oyuncu arkadaşımızın testi pozitif çıktı diye bir yanlışlık oldu. Sonra negatife döndü.
>> Löw 14 yıldır Alman Milli Takımı'nın başında, bizde olsa dinazor gitsin artık deriz Löw'e. Ama mesele Löw değil, sistem meselesi.
>> Messi'yi hangi sisteme koyarsan koy hepsinde oynar. Koşu mesafesine bakınca hiçbir zaman en üst seviyede olmaz. Verim olarak maksimumu verir.

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A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, önemli mesajlar verdi: Ortalığı tozu dumana katıyorlar
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