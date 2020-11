A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, önemli mesajlar verdi: Ortalığı tozu dumana katıyorlar

Uluslar Ligi'nde A Milli Takım'ın C Ligi'ne düşmesiyle büyük eleştiri alan Ay-Yıldızlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş,spor müdürleri ile video konferans aracılığıyla bir araya geldi.önce öz eleştiri yapıp, daha sonra gelecek adına umut dağıttığı açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:Geniş bir kadro yaptık ama bu kadroyu yaparken her oyuncuyu görmek istedik. Bazı futbolcular hazır olmadığı için zaten mümkün değildi...Şu anda iyi durumda olan iki futbolcumuz var; Yusuf ve Merih.Yusuf'un daha fazla süre alması gerekebilir eleştirilerine katılıyorum. Onunla ilgili olumsuz düşüncem yok. Aksine iftihar ediyorum, gurur duyuyorum.Tam zamanı diyorsun, nasılsa mağlup oldu; ortalığı toz dumana katıyorsun, sonra susuyorsun. Ben vergimi ödüyorum, yardımımı yapıyorum. (Bunlar söylenmez ama mecbur bırakıyorlar)Her şeye rağmen iyi olmalıydık. Küme düşme olayı gerçekten üzücü... Faroe Adaları ile oynayacağız diye bir planlama yapmıyoruz; biz hazırlık maçı oynayacağımızı düşünüyoruz. Kaybedip de nasıl tepki alacağımızı da görmek zorundayız.Almanya 6 tane yedi diye dünya futbolundan yok mu oldu?Takımın başarısız olması zaten benim suçum ama ben de yanlışı arıyorum, kendimi de sorguluyorum.Galatasaraylı arkadaşlarımızın bir rahatsızlığı var, trolleri var bazı arkadaşların ama yabancı konusunda bir beklentisi olan teknik adam değilim. Zaten 14 tane yabancı futbolcu ile devam ediliyor, devam etsin kardeşim. Ben üretimden yanayım, yerli üretim de dahil. Başlı başına bir olay... Uluslararası alanda yarışacak yerli oyuncular çıkartmak zorundayız. Ben fikirlerimi söylerim, bunları bir kulüp için değil ülke futbolu için söylerim. Almak isteyen, değerlendirmek isteyen alırsa alır. Türk futbolunda ben olmuşum olmamışım önemli değil, önemli olan bir fikir birliği olması.Ozan gitti gidiyor derken müthiş bir çıkış yaptı ama son iki maçta benim beklentimin altında kaldı. Ona sorsanız bu durumu kendi de başka bir savunma yapacaktır. Bunu başka oyuncular için de söyleyebilirim.Nazım dinamik bir oyuncu ama ayağında çekme oldu, gidemedi, sonra da sakatlandı zaten. Çağlar kendine iyi bakan bir futbolcu, çok ciddi diye düşünmedik ama durum büyüdü. Çağlar'ın bir an önce takıma döneceğini düşünüyorum. Cengiz sürekli oynamıyor, Cenk Tosun da öyle.Bunaodaklanmış durumdayım.Enküçük engelde paniğe kapılıp doğrularıkaybetmeyelim. A Milli Takım'ınbaşarısızlığını yok saymayalım, acısınıyaşıyorum ama bunu kronik birsorun haline getirmeyelim.Ortak ve büyükhedeflere hep beraber ulaşabiliriz.>> Bizden giden hiçbir oyuncu sağlık sorunu yaşamadı. Başakşehir'de bir oyuncu arkadaşımızın testi pozitif çıktı diye bir yanlışlık oldu. Sonra negatife döndü.>> Löw 14 yıldır Alman Milli Takımı'nın başında, bizde olsa dinazor gitsin artık deriz Löw'e. Ama mesele Löw değil, sistem meselesi.>> Messi'yi hangi sisteme koyarsan koy hepsinde oynar. Koşu mesafesine bakınca hiçbir zaman en üst seviyede olmaz. Verim olarak maksimumu verir.