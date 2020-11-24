Usta yorumcudan o isme şok sözler! "Galatasaray'ın seviyesinde değil"

Golün birkaç dakika sonrasıydı ki, tam "Donk, top ayağındayken de, rakipteyken de, yerden, havadan ne kadar iyi; bu adam niye yedek?" diye düşünürken Campanharo'ya asist yaptı ve skor 1-1'e geldi. Bu özelliklerine rağmen, hem yedek olmasının, hem de dün akşam on kişi kalan rakipten yenen golün sebebi aynıydı; "ciddiyetsizlik"...