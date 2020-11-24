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Usta yorumcudan o isme şok sözler! "'ın seviyesinde değil"

'in 9. haftasında sahasında ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından karşılaşmayı yorumlayan Fotomaç Gazetesi yazarı Serkan Korkmaz, sarı-kırmızılı bir ismin Galatasaray seviyesinde olmadığını belirtti. İşte o yazı...

Giriş Tarihi: 24.11.2020 08:32 Son Güncelleme: 24.11.2020 08:39 ABONE OL
Usta yorumcudan o isme şok sözler! Galatasaray'ın seviyesinde değil

kalecisi Lung sezonun en görkemli 45 dakikalık bireysel performanslarından birini sergileyince, en az üç farkla bitebilecek ilk devre golsüz geçildi. , Lung'un kurtarışlarından yorgun düşmüş bir halde ikinci yarıya başladı.

Usta yorumcudan o isme şok sözler! Galatasaray'ın seviyesinde değil

Terim'in 9 eksikle sahaya sürdüğü takım 45-55 arası bir miktar bocaladıktan ilk yarıda bıraktığı yerden devam ederek sayısız pozisyonu cömertçe harcadı.

Usta yorumcudan o isme şok sözler! Galatasaray'ın seviyesinde değil

Oğulcan Çağlayan yetenekli bir oyuncu ama henüz 11'i seviyesinde değil. Muğdat'ın kırmızı kart görerek sebebiyet verdiği penaltıyı Diagne gole çevirince Galatasaray farka gidecek sandım.

Usta yorumcudan o isme şok sözler! Galatasaray'ın seviyesinde değil

Golün birkaç dakika sonrasıydı ki, tam "Donk, top ayağındayken de, rakipteyken de, yerden, havadan ne kadar iyi; bu adam niye yedek?" diye düşünürken Campanharo'ya asist yaptı ve skor 1-1'e geldi. Bu özelliklerine rağmen, hem yedek olmasının, hem de dün akşam on kişi kalan rakipten yenen golün sebebi aynıydı; "ciddiyetsizlik"...

Usta yorumcudan o isme şok sözler! Galatasaray'ın seviyesinde değil

Sarı kırmızılıların son dakikalarda rakip ceza sahası civarındaki ne yapacaklarını bilmez haldeki çırpınışları çok garipti. Şut çekecekken pas verenler, pas verecekken kalabalığa dalanlar vs vs vs...

Usta yorumcudan o isme şok sözler! Galatasaray'ın seviyesinde değil

, dün akşam kamyonla gol kaçırdığı maçta, yarım saat bir kişi eksik oynayan, ortaya koyduğu kötü futbolla sosyal medyadaki taraftarınca ağır eleştirilen 'u bile yenemedi. Yazı bu kadar!

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Usta yorumcudan o isme şok sözler! "Galatasaray'ın seviyesinde değil"
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