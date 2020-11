Fenerbahçe’nin kulübesi aç kurtlar gibi!

SORU: F.Bahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor kazanırken, Kayseri ile berabere kalan G.Saray'da Terim faturayı hakemlere kesti. Alanya ise gümbür gümbür. Neler söylersiniz?



LEVENT TÜZEMEN

Mert Hakan ve Perotti'nin performanslarına bakınca kulübede oturanların aç kurtlar gibi formayı kapmak için uğraştıklarını gördük



FATIH DOĞAN

Kadro derinliği Erol Bulut'un işini çok kolaylaştırdı. Rakipleri eksikler nedeniyle sendelerken sarı-lacivertli takım oyuncu dinlendiriyor.



BÜLENT TİMURLENK

Erol Bulut, Konyaspor maçındaki sorunlarını Ankara'da çözen adam oldu. Hocaların A planlarında ısrarcı olmaması çok mühimdir.



GÜRCAN BİLGİÇ: Son on birinden altı değişikle çıktı maça Erol Bulut. F.Bahçe'de oyuncular değişince, sistem de farklılaştı. Önceki maçlardan farklı olarak paslarla sonuca gittiler. Duran toptan tek gol buldular. Ezber bozdular. Perotti ve Pelkas kanatlara gidince, yardım alamayan bekler de hücuma girmediler. Rakamlara baktığımızda Perotti maçın en yararlı ismi olurken, ilk golün kahramanı Mert Hakan'ın maçın mücadele kısmında neredeyse olmadığı ortaya çıktı. Yani; maç kondisyonu ve fizik güç olarak daha mesafe kat etmesi gerekiyor.

FATİH DOĞAN: Fenerbahçe uzun bir aradan sonra taraftarının gönlünde yer eden ve onları maziye götüren sonuç aldı. G.Birliği'nin Angelo ile bulduğu beraberlik golüne kadar sahanın en verimsiz oyuncusu Perotti'ydi. 37'de penaltıyı almasa ve golü atmasa sahada kalitesinden emare yoktu. Kabul edelim aldığı penaltı çok ucuz bir penaltı. Hakemler konu F.Bahçe, G.Saray olunca kritik anlarda takdir haklarını bu ara güçlüden yana kullanıyor. Haksızlık etmeyelim, F.Bahçe bu kadro ve oyunla maçta 5 olmazsa 4 atar hissini bana verdi. Gol sadece Perotti'ye değil F.Bahçe'ye de haftanın en flaş sonucunu alma yolunu açtı. Perotti yıldızlaştı. Yetenekli ayakların olması önemlidir. F.Bahçe adına söylenecek en önemli şey; Sosa, Perotti, Novak gibi futbolcularla oyununun daha da güzelleştiği, kadro derinliğinin Erol Bulut hocanın işini çok kolaylaştırdığı. Rakipleri eksikler nedeniyle sendelerken F.Bahçe oyuncu dinlendirme lüksünü kullanıyor. Fark bu.



AVANTAJI GERİ TEPMİYOR



LEVENT TÜZEMEN: F.Bahçe, Ankara'da oyun olarak değil ama skor olarak şov yaptı. Özellikle fazla forma şansı bulamayan oyuncular iyi oyunlarıyla ellerine geçen fırsatı kullandı. Mert Hakan ve Perotti, F.Bahçe'nin göze çarpan etkili oyuncularıydı. Erol Bulut geniş kadronun meyvelerini topluyor. Mert Hakan ve Perotti'nin performanslarına bakınca kulübede oturan oyuncuların aç kurtlar gibi formayı kapmak için uğraştıklarını G.Birliği maçında gördük. F.Bahçe fikstürdeki avantaj getirecek maçları geri tepmiyor. Çünkü şampiyonluk yolu büyük maçları değil küçük maçları kazanmaktan geçiyor.

BÜLENT TİMURLENK: Milli Takım'dan dönen Caner ve Ozan'ın rotasyonda kulübede başladığı maçta Erol Bulut, Konya maçındaki sorunlarını Ankara'da çözen adam oldu. Teknik adamların A planlarında ısrarcı olmaması, inatçı olmaması mühimdir. Fenerbahçe'nin yetenekli ayakları pas oyunuyla ve son vuruşlarla istediğini aldı. Derbide elbette bu 11 olmayacak sahada. Büyük maçlar hamallık da gerektirir. Perotti ile sol kanat sorunsuz, çözmeleri gereken sağ kanatın verimliliği ve santrforu orta saha derinliğine çekerek oyuna daha fazla katmak olacak.



CAZİBE MERKEZİ ALANYA



BÜLENT TİMURLENK: 8 maç sonunda namağlupsanız, ligin en çok gol atan ve az gol yiyen takımıysanız teknik direktörünüz işini layığıyla yapmış demektir. Bu fikstürün içinde Sivas, Galatasaray ve Trabzonspor gibi güçlü rakiplerle oynarken kalesinde sadece 3 gol gören Alanya, kaliteli futbolcular kadar yüksek taktik uygulamasıyla da alkışı hak ediyor. Çağdaş Atan'ın takımının önünde Beşiktaş maçına kadar kağıt üzerinde favori olduğu Konya, Gençlerbirliği ve Göztepe maçları var. Yüzde 70'e varan topa sahip olma oranını deplasmandaki Galatasaray maçı da dahil olmak üzere 15+ hücumla süslüyorlar. Bunu Antalya maçında 10'a düşürdüler ama rakibin 10 kişi kalması 2-0'lık galibiyeti getirdi.. İştah kaybı devam ederse güvenebilecekleri bir savunmaları var ama eminim Çağdaş Atan da Antalya maçındaki 10 hücum istatistiğine kafayı takmıştır.

LEVENT TÜZEMEN: Alanyaspor Kulübü sadece oyuncu parlatmıyor, hocaları da vitrine çıkarıyor. Sergen Yalçın ve Erol Bulut, Alanya vitrininde parladı. Çağdaş Atan da Alanya vitrinine çıktı. Yeni alınan oyuncuların uyum sorunu yaşamadan ortaya koydukları performans göz kamaştırıyor. Bu başarının altında doğru oyuncuları transfer eden, hedefi olan teknik adamları takımın başına getiren Başkan Hasan Çavuşoğlu'nun gerçekten büyük payı var. Alanyaspor tam bir cazibe merkezi oldu. Hedefi olan ya da yeniden ayağa kalkmaya çalışan oyuncular öncelikle Alanyaspor'u seçeceklerdir. Alanyaspor'un liderliği ve başarısı tesadüf değil, doğru planlamanın, doğru hocaları ve oyuncuları tespit etmenin ürünüdür.

GÜRCAN BİLGİÇ: Alanyaspor kendi düzenini buldu. Her maçı hak ederek kazanıyorlar. Rakiplerin zayıf yönlerini ısrarla zorlayıp, gedik açıyorlar. Kazanarak, birlikteliklerini de güçlendirdiler. Bir ekibin inanarak oynamaya başlaması en büyük avantajı. Kendi düzenlerine sabrı da eklemeyi başardılar. Lige renk ve iddia katan, en sempatik kadro var karşımızda.

FATİH DOĞAN: Alanya'da hoca değişiyor, futbolcular değişiyor ancak başarı çizgisi değişmiyor. Bunda Başkan Hasan Çavuşoğlu'nun imzası var. Pro lisansı olmayan Çağdaş Atan'a inanmak, potansiyeli görmek ve takımı vermek kolay iş değil. Beşiktaş'a, F.Bahçe'ye oyuncular satıp yenileriyle yine zirveye oynuyor. Bu sene büyük oynuyorlar. Şampiyonluk hedefini dillendiren cesur bir teknik adam var. Genç ve cesur ama oyun felsefesi sağlam. Hücumu düşünüyor. Rakiplerini haklı galibiyetlerle yeniyor. Şampiyonluk kolay değil ama sonuna kadar yarışın içinde olacaklarına inanıyorum.



TAKIM BAŞTAN SONA DEĞİŞTİ



TEKNİK direktörü Erol Bulut'un yanı sıra as kadrosundan çok önemli oyuncuları kaybederek 2020- 2021 sezonuna başlayan Aytemiz Alanyaspor'da gelenler gidenleri hiç aratmadı...



2020-21 SEZONUNDA ALANYA'YA GELENLER VE GİDENLER ŞÖYLE:



GELENLER: Çağdaş Atan (Teknik direktör), Fatih Aksoy, Ufuk Ceylan, Davidson Pereira, Adam Bareiro, Ahmet Güney, Khouma Babacar, François Moubandje, Efkan Bekiroğlu, Berkan Kutlu, Alpay Çelebi

GİDENLER: Erol Bulut (Teknik direktör), Junior Fernandes, Papiss Cisse, Fabrice N'Sakala, Djalma, Kaan Kanak, Haydar Yılmaz, Lokman Gör, Junior Fernandes, Musa Çağıran, Emircan Altıntaş, Reso Akın, Isaac Sackey, Welinton, Baiano, Cenk Gönen, Eray Birniçan, Onur Bulut, Yusuf Karagöz, Alper Tursun, Veysel Ünal



BEŞİKTAŞ KADIKÖY'E KORKMADAN GELECEK



FATİH DOĞAN: Beşiktaş önemli bir galibiyet aldı. Kalecisi Ersin cezalı, çoğu defans 6 oyuncusu hasta ve sakat bir takımın Başakşehir'i yenmesi F.Bahçe derbisi öncesi üç puandan çok daha öte bir galibiyet. Sağ bekte Dorukhan, F.Bahçe maçında cezalı duruma düşse de stoperde Necip ve Montero, solda Rıdvan beklentilerin üstünde iş çıkardı. Atiba ve Rıdvan, Başakşehir zaferinin en önemli iki oyuncusuydu. Ancak dikkat edilmesi gereken en önemli konu, son 35 dakika takımın oyundan düşmesi. Oyun stratejisiyle ilgili halledilmesi gereken sorunlar var.

GÜRCAN BİLGİÇ: Herkes Başakşehir'in rahat galibiyetini beklerken, büyük takım refleksini gösterdi Beşiktaş. İlk 45'te rakiplerini oynatmadıkları gibi, maçı nasıl istediklerini de gösterdiler. Ama tempoyu maça yayamadılar, eksik kalmasına rağmen Başakşehir iki gol buldu. Genç Utku'nun kurtarışı maçı döndürdü. Yine de büyük moral kazandılar ve birlikte neler yapabileceklerini gösterdiler. Derbi öncesinde Kadıköy'e korkarak gelmeyecekler en azından.

BÜLENT TİMURLENK: Beşiktaş'ın bu defans hattıyla son şampiyon karşısında ilk 45 dakikada pozisyon vermemesi büyük iş. Atiba'nın 2. golde yaptığı koşuyu bu ligde yapamayacak 25-30 yaş aralığında çok futbolcu var. Başakşehir'i devirmek keskin bir virajı almak demek ama Sergen Yalçın'ın önündeki yol düz otoban değil. İkinci yarıdaki oyunu Fenerbahçe derbide cezalandırır.

LEVENT TÜZEMEN: Sergen Yalçın maçı iki açıdan izlemeli: 1- 11'e 11 oynanırken Beşiktaş 3-0 öne geçti. 2- Başakşehir 10 kişi kaldıktan sonra Beşiktaş 2-0 kaybetti. Sergen hoca, yenilen 2 golü oyuncuların konsantrasyon eksikliğine bağlamamalı çünkü 3-0'ın rehavetiyle yaptığı değişiklikler Beşiktaş'a olumsuz yansıdı. Kaleci Utku da mükemmel bir performans sergiledi.



ABDULLAH AVCI'NIN EKSTRA MESAİ YAPMASI GEREKLİ



LEVENT TÜZEMEN: Trabzonspor için Avcı adına öncelikli hedef kazanmaktı. Avcı'nın yaptığı en doğru hareket kafasındaki 11'i sahaya sürmesiydi. Trabzon kazanmasına rağmen hâlâ savunmada büyük zaaflar veriyor. Avcı'nın Başakşehir'deki gibi Trabzon'daki önceliği savunmayı düzeltmek olmalıdır. Eğer Uğurcan maçın yıldızı haline gelmişse bu Trabzon'un Erzurum'dan ne kadar çok baskı yediğini gösterir.

FATİH DOĞAN: Avcı'dan ilk maçta tavşan çıkartmasını, sihirli bir dokunuş yapmasını zaten beklemiyorduk. Zamanla takımın dinamizmine yön verecektir. Alacağı çok mesafe var. Şimdiden başarılar. Erzurumspor Trabzon'dan çok daha istekli ve etkili oynadı. Geçişler, kanat organizasyonları ve zor saha şartlarına rağmen puan ya da puanlar almak için rakibi aşamadılar.

BÜLENT TİMURLENK: 8 maçta 1 kez kazanmış takımın başına geçiyorsanız, ilk isteyeceğiniz iyi futbol değil acil 3 puandır. Avcı'nın Trabzonspor'u toparlayabilmesi için ekstra mesai yapması gerekiyor. Onun oyun felsefesini uygulayabilecek sol bek ve 6 ile 8 numara yok bu takımda. Erzurumspor maçının ikinci yarısında yedikleri baskı, bir oyun liderinin eksikliği ve temposu düşen futbolcuların tüm zafiyetlerini yine Uğurcan örttü.



RAKİBINİ KÜÇÜK GÖRMÜŞ



LEVENT TÜZEMEN: G.Saray'da Terim'in maçtan sonra süreye takılmasını doğru bulmuyorum. Sonuçta 98 dakikalık oyunda G.Saraylı oyuncular müthiş pozisyonlar buldular ama değerlendiremediler. Bu kadar büyük paralar kazanan oyuncular bunca eksiğe rağmen hem de iyi pozisyonlar bulmalarına rağmen kazanamıyorlarsa kendilerini sorgulamalılar. Terim'in rakip 10 kişi kaldıktan sonra yaptığı değişiklikler gereksizdi.

BÜLENT TİMURLENK: Taylan sayesinde Galatasaray ne Nzonzi ne de Lemina'yı arıyor ama büyük problem Adem'in soyadında saklı... Adem Büyük "Gitmek istiyorum" derken biraz ısrarcı olmaları gerekiyordu, kalsaydı Babel takımda tutulmayacak, takım hem ekonomik olarak hem de gol yollarında nefes alacaktı. Omar varken de yokken de Mariano'nun yeri dolmadı. Oğulcan, Kerem ve Ali Yavuz'un boş tribünler önünde bile ayakları titriyor ve kafa olarak hazır değiller. En büyük hayal kırıklığı ise en büyük silahı olan son vuruşlarını kaybeden Emre Akbaba.

GÜRCAN BİLGİÇ: Galatasaray takımı Kayserispor'u küçümsedi. 1-0'dan sonra Fatih hoca iyilerini kenara çekerken de "Maçı nasıl olsa kazanırız" havasındaydı. Futbolun acıması yok, bir kez daha gördük.

FATİH DOĞAN: 10'a yakın net pozisyon bulan, en az 5 gol atması gerekirken atamayan G.Saray, suçu kendi oyuncularında aramalı; 3 dakika daha fazla uzatmayan hakemde değil. Kayseri ve Erzurum maçlarına bakıyorum G.Saray mağdur değil tam tersi hakemlerden kârlı çıkan taraf.