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'den 'ye müjdesi

'nin gündeminde yer alan ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. 'in takımdan göndermek istediği Alman yıldızın kontratı sezon sonunda bitiyor. Başta Amerika MSL ekipleri olmak üzere birçok takımdan teklifler alan deneyimli orta saha, kariyeriyle ilgili kritik bir karara imza attı.

Giriş Tarihi: 25.11.2020 01:35 Son Güncelleme: 25.11.2020 02:15 ABONE OL
İngiltere'den Fenerbahçe'ye Mesut Özil müjdesi

İngiliz basını, ABD'den teklifler alan 'in Avrupa'da kalmaya daha sıcak baktığını ve teklifleri buna göre değerlendireceğini yazdı.

İngiltere'den Fenerbahçe'ye Mesut Özil müjdesi

Sezon sonunda ile sözleşmesi sona erecek olan , 'nin gündeminde sıcaklığını koruyor. İngiliz basınından sarı-lacivertlileri oldukça yakından ilgilendirecek bir haber geldi.

İngiltere'den Fenerbahçe'ye Mesut Özil müjdesi

İddialara göre bu sezon forması giymemesine rağmen sözleşmesinin bitmesini bekleyecek ve devre arasında takımdan ayrılmayacak.

İngiltere'den Fenerbahçe'ye Mesut Özil müjdesi

Ada basını ayrıca yıldız futbolcunun özellikle ABD'den ciddi teklifler aldığını ancak kariyerini Avrupa'da devam ettirmeye daha sıcak baktığını yazdı.

İngiltere'den Fenerbahçe'ye Mesut Özil müjdesi

Mesut'un ABD'yi ikinci planda tuttuğu ve teklifleri menajeriyle yaptığı kariyer planlamasına göre değerlendireceği belirtildi.

İngiltere'den Fenerbahçe'ye Mesut Özil müjdesi

Bu konusunda şu an sessiz bir şekilde bekleyen 'nin sezonun bitmesine yakın harekete geçmesine
kesin gözüyle bakılıyor.

İngiltere'den Fenerbahçe'ye Mesut Özil müjdesi

Mesut'un ilk tercihin sarı-lacivertli formayı giymek olduğu da gelen bilgiler arasında. (Takvim)

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İngiltere'den Fenerbahçe'ye Mesut Özil müjdesi
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