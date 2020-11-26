Ahmet Nur Çebi: Fenerbahçe algısını yıkacağız!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nun tamamlanmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Covid-19 futbolda en çok teknik adamları etkiledi" diyen Çebi, şu ifadeleri kullandı: "Yapılan bütün hazırlıklar, çalışmalar, bir pozitif sonuçla tepetaklak oluyor. Benim Ümraniye'ye gidişim kadar normal bir durum olamaz. Türkiye'deki en önemli konulardan birisi derbiler. Taraftarların keyif aldığı, daha çok önemsediği mücadeleler. Fenerbahçe bizim ezeli rakibimiz. Rekabet sahalarda, dışarıda ise dostluk olacak. Bütün başkanlar olarak bunları vurguluyoruz. 2 tane konuya değinmek istiyorum. Bu tür derbilerde hakem konusu öne çıkar. Yine bu maçla ilgili bir hakem konusu var. Genç bir hakem var. Başarılı olmasını ve hata yapmamasını diliyorum. Maç bittikten sonra hakem konularının gündem dışında kalmasını diliyorum. Genç hakemleri destekleyen bir başkan olarak bunları defalarca söyledim. Gelecek hakem arkadaşın, Fenerbahçe ile ilişkisi olan şirketlerde çalıştığı söyleniyor. Bunların benim için şu anda hiçbir önemi yok. Ben maçın sonucunda hakemin başarısını tartışırım. Umuyorum ki hakemin başarısının tartışılmadığı bir maç olur. Hataların olmadığı ve konuşulmadığı bir maç olmasını diliyorum."

"FENERBAHÇE ŞAMPİYON ALGISINI YIKACAĞIZ"

Medyada görev yapan yorumcuların Fenerbahçe'yi henüz sezon başında şampiyon ilan ettiğini dile getiren Çebi, "Bu hafta maçı kazanarak bunun böyle olmadığını ve Beşiktaş'ın da yarışın içinde olduğunu kamuoyuna göstermek istiyoruz. Yapılan transferler, fiyatlarıyla ve adetleriyle bir takımın sezon başında şampiyon ilan edilmesini gerektirmiyor. Bazı medya mensuplarının bu anlamda tutumunun yanlış olduğunu söylemek istiyorum. Son maç oynandığında ve son düdük çaldığında matematiksel olarak şampiyon ilan edilir. Bu algıyı yıkacağız. Bu anlamda bu maç çok önemli. 'Fenerbahçe bu senenin şampiyonudur, Beşiktaş iyi transfer yapamadı, yarışın içinde olmayacak' algısını yıkmak en büyük arzumuz" dedi.

"HER ŞEYİN BİR BAŞLANGICI VAR, BU PAZAR GÜNÜNÜN BÖYLE BİR BAŞLANGIÇ OLACAĞINI HİSSEDİYORUM"

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi deplasmanda 15 senedir mağlup edememesiyle ilgili gelen soruya Ahmet Nur Çebi, "Her şeyin bir başlangıcı vardır. Bu pazar günü böyle bir başlangıç olacağını hissediyorum. Beşiktaş, hocasıyla, oyuncusuyla iyi bir takım. Bu bir motivasyon olur mu, hiç aklıma gelmedi. Futbolcuların bunu bildiğini sanmıyorum. Motivasyon olarak değerlendirilebilir ama böyle bir motivasyona ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum. Şampiyon ilan edilen bir takım ve bu sezon hiçbir şey yapamayacağı söylenen bir Beşiktaş olması, futbolcular adına en büyük motivasyon olacaktır. Futbolcular zeki insanlardır ve burada ne anlatılmak istendiğini görüp vazifelerini yerine getirecektir" yanıtını verdi.

"PRİM VERDİĞİMİZ DOĞRU DEĞİL"

Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezonun son haftalarında kendi sahasında aldığı Fenerbahçe galibiyetinde Caner Erkin'in asist yapıp Gökhan Gönül'ün gol atmasının ve bu 2 futbolcunun şu anda Fenerbahçe forması giydiğinin hatırlatılması üzerine Ahmet Nur Çebi, "Profesyonel futbolcular. Bu şekilde kazanmış olmamız bizim için yeterli. O dönem Beşiktaş forması giyiyorlardı ve maçın galibi Beşiktaş oldu. Geçmişte bunu yapmış olmalarının tekrar yapıp yapmayacağını maç oynamadan göremeyiz" diye konuştu.

Ahmet Nur Çebi son olarak Fenerbahçe derbisi için herhangi bir prim verilmeyeceğini kaydederek, "Maç bittikten sonra zaman zaman yöneticiler olarak yaptığımız değerlendirmeler sonucu verdiğimiz primler oluyor ama maçlardan önce futbolcuları motive etmek için prim verdiğimiz doğru değildir" diyerek sözlerini noktaladı.