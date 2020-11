Bakan Kasapoğlu'ndan seyircili maç açıklaması!

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mhmet Muharrem Kasapoğlu, Sabah Gazetesi tarafından düzenlenen Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Sözlerine hayatını kaybeden futbol efsanesi Maradona'yı anarak başlayan Kasapoğlu, "Yeteneğiyle, unutulmaz futbol performansıyla, Maradona'yı saygıyla, şükranla anıyorum. Spor camiasına, sevenlerine, ailesine baş sağlığı diliyorum" diye konuştu.



"ÖNEMLİ BİR GELENEK SÜRÜYOR"

Önemli bir geleneğin sürdüğüne dikkat çeken Bakan Kasapoğlu, "Futbol ekonomisinin birkaç yıldan beri enine boyuna masaya yatırıldığı, futbol ekonomi formunda önemli bir geleneği sürdürüyoruz. Bu platform, futbolu tüm yönleriyle birlikte ekonomik perspektifle ele alan çok önemli bir organizasyon. Bu vesileyle Turkuvaz Medya Grubu'nu tebrik ediyorum. Bu güzel medya üssünün de hayırlar getirmesini temenni ediyorum" açıklamasında bulundu.



"BAŞARILARIN SÜRDÜRÜLEBİLMESİ ÇOK ÖNEMLİ"

"Geçtiğimiz yıl da gerek ülkemizin liglerinden, gerekse dünyadaki diğer önemli liglerden örnekler vermiş ve Türkiye olarak yarınlarımızı doğru bir şekilde planlamanın önemine vurgu yapmıştım" diyen Bakan Kasapoğlu, "Gerek yönetimsel, gerek finansal olarak kulüplerimizin sorumluluğun ne kadar kritik olduğunu, idari disiplinin, sportif başarıyı körüklediğinin altını çizmiştik. Küresel rekabetle futbol endüstrisiyle içinde çok önemli bir yere sahip. Tüm fonksiyonlar üretim ve pazarlamasıyla birlikte sürdürebilmesi için en önemli çizgisini oluşturuyor. Bu çerçevede sporcu yetiştirmede, altyapıda olan sürdürebilirliğin sportif yapıdaki sürdürülebilirliğin, finanslar konulardaki sürdürülebilirliğin ve oynanan oyundaki sürdürülebilirliğin önemine vurgu yapmamız lazım. Bununla birlikte başarıların süreklilik arz etmesi çok önemli bir konu. Bunlarla birlikte biliyorsunuz finansal fair-play de çok titiz bir şekilde yaklaştığımız bir konu. Ocak ayında sporun tüm paydaşlarının bir araya geldiği bir çalıştay düzenledik. Bu çalıştayda altyapı, tesis, yasal ve hukuksal konular, idari ve mali konular, marka yönetimine kadar tüm parametrelerini değerlendirdik. Çayıştayımız hem günümüz sorunlarına kalıcı çözümler üretme hem de sporumuzun yarınları için yol haritası anlamında katkı veren ve pek çok açılımı bizlere sunan bir araç oldu. Şunu da gördük; farklı düşüncelere de sahip olsak nasıl bir şekilde ne kadar güzel bir atmosferde bir araya gelebileceğimizi ve bu farklılıkların sporumuzun için toplumlumuzun için zenginlik kaynağı olduğunu vurgulama açısından da örnek oldu. Burada bulunan herkes de aynı hayalleri, aynı hedefleri taşıdığımızı da biliyoruz. Hepimiz Türk sporunun, Türk futbolunun hak ettiği yere gelmesi için aklımızı gönlümüzü ortaya koyarak çalışıyoruz. Sporumuzun sadece ülkemizde değil dünyada hak ettiği yere gelmesi hepimiz açısından bir sorumluluk konusu. Burada külüp yöneticisinden, sporcusuna, federasyonuna, spor basınına, sporseverlere, herkese çok ama çok önemli sorumluluklar ve görevler düşüyor. Bizleri bu ulvi sorumluluğumuzdan alıkoyacak lakırtılara, doğru olmayan bilgilerle, dedikodularla kaybedecek bir vakit yerine, birbirimizi daha sıkı, sinerji oluştururcasına bağlanarak, konuşarak, çözümlerimizi ortaya koyacak bir birlikteliğe her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. İmkanlarımızı ve gücümüzü çözüme yöneltmemiz lazım. Yarınların güçlü spor anlayışına yöneltmemiz lazım. Ben herkesin bu hassasiyeti taşıması gerektiğini özellikle vurgulamak istiyorum" ifadelerini kullandı.



"DEDİKODUYLA, FISILTIYLA KAYBEDECEK BİR ANIMIZ DAHİ OLMAMALI"

Dünyanın dört bir yanında Türk yıldızların olduğunu belirten ve bu yıldızların çoğalması gerektiğine vurgu yapan Bakan Kasapoğlu, "Dünyanın dört bir yanından yıldızlarımız var. Şanlı bayrağımızı temsil ediyorlar. Daha fazla nasıl yıldız çıkarırız, onları nasıl yüceltiriz bunları düşünmemiz lazım. Yarınlarda söz sahibi olması için dünyada kendilerini ispat etmeleri için onları nasıl desteklerin onlara odaklanmamız lazım. Genç futbolcularımızı destekleyecek ortamları nasıl daha çok arttırırız bunları konuşmamız lazım. Dedikoduyla, fısıltıyla kaybedecek bir anımız dahi olmamalı. Türk oyuncularını nasıl daha güçlü yetiştiririz bunlara kafa yormamız lazım. Hamdolsun elimizde her çeşit imkan var. Sayın Cumhurbaşkanımız sporcunun en büyük dostu. İBB başkanlığından bu yana sporculara verdiği destekler her geçen gün artarak devam ediyor. Tesisleşme; ülkemizin dört bir yanından mükemmel bir devrimi ortaya koyuyor. Onlarca stat. En yüksek kalitede. Bu tesislerin var olması bizlerin sorumluluğunu; bunları daha etkin kullanmak adına daha etkin kılıyor. Boşa harcayacak enerjimiz yok, birbirimize daha çok bağlanacak, daha çok seveceğiz. Farklı renklerin sevdalısı olabiliriz ama şanlı bayrak altında hepimiz biriz, hepimiz beraberiz" diye konuştu.



"HİÇBİR SORUN VE KÖTÜ NETİCE BİZİ YOLUMUZDAN DÖNDÜRMEMESİ LAZIM"

"Altyapıdaki insan kaynağımızı nasıl daha farklı noktalara getiririz, bu noktada işbirlikleri, yeteneklerin keşfine yönelik çalışmaları nasıl farklı noktaya getiririz bunları konuşmamız lazım" diyen Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Süper Lig, 1'inci Lig, alt ligler, bunların farkları, alttakilerle açığı nasıl kapatma noktasına getiririz bunlara kafa yormamız lazım. Alt liglerden çıkacak oyuncu sayısını nasıl artırırız bunları konuşmamız lazım. Son yıllarda bakanlık olarak, Spor Toto kaynaklarıyla gerçekleştirdiğimiz binlerce altyapı tesisi var. Devletin çok ama çok güçlü bir desteği var. Bu desteği sponsorlarla nasıl çoğaltırız bunlara odaklanmalıyız. Yerel yönetimlerle olan işbirliği de önemli. Kanunda da böyle bir destekleme yetkilisi var. Altyapıları ve amatörleri de destekleme konusunda daha farklı noktalara ulaşmak zorundayız. Amatörler bu işin en önemli aktörleri. Onları destekleme adına hep birlikte el ele vermemiz lazım. Pek çok tesisi kazandırdığımız gibi önümüzdeki süreçte de amatör sahaları çok farklı alana getirmek konusunda çalışmaları başlatmış bulunmaktayız, bu müjdeyi de paylaşmak istiyorum. Futbol ekosistemini el ele vererek, omuz omuza vererek güçlendirmeliyiz. Yayın gelirleri, sponsor gelirleri var. Bunların arttırılmasına yönelik çalışmalar yapmak lazım. Kaçak yayınlarla mücadele olsun, yasa dışı bahisle mücadelelerle olsun, bunlar konusunda da el ele vermemiz lazım. Sponsorluk kaliteyle eş güdümlü bir konu. Kalite arttığı müddetçe marka değeri arttıkça, sponsorluk gelirleri de artacaktır. Kulüplerimiz açısından yurt dışı gelirlerinin önemli olması gerekiyor. En popüler kulüplerimizin bile yurt dışı gelirlerin yeterli olmadığını düşünüyorum. O yüzden kulüplerimiz yurt dışı gelirlerini arttırmaları gerekiyor. Bununla birlikte yurt içi gelirlerde inanılmaz bir artış olduğunu da vurgulamak lazım. Bu miktar 4 milyar liranın üzerinde. Ocak ayında gerçekleştirdiğimiz çayıştayın sonucu olarak gelinen nokta, mevzuat konusundaki eksiklikler. Bu konuları konuşuyoruz. Önümüzdeki günlerde sporumuzun her alanda tüm paydaşlarıyla gelişimi adına çok güzel bir temsille olacağına inanıyorum. Ülkemizin özellikle Süper Lig'in yetiştirdiği oyuncular ve bunların yurt dışına sporcu ihracı olması bizleri çok sevindiriyor. Bu kulüplerin sayısını arttırmak için birliği beraberliği daha güçlü yapmak hepimizin görevi. Birtakım yol kazaları olabilir ama hiçbir sorun ve kötü netice bizi yolumuzdan döndürmemesi lazım. Milli takımımızdan ümitvar olduğumuzu da ifade etmek istiyorum. Yarınların daha aydınlık olduğunu da ifade etmek istiyorum. Futbol forumundayız ama bahsetmek istiyorum; yüzmede Emre arkadaşımız önemli bir başarıyı ortaya koydu. Yine serbest dalışta Fatma Meksika'da dünya rekorlarıyla göğsümüzü kabarttı. Modern pentatlonda İlke'nin rekorları önümüzün aydınlık olduğunu gösteriyorlar. İnşallah yarınlar çok daha aydınlık ve çok daha büyük başarılarla dolu olacak."



"MÜSABAKALAR SEYİRCİLİ DAHA ANLAMLI"

Pandemi konusuna da değinen Bakan Kasapoğlu, "Pandemi süreci tüm dünyayı kuşattı ve tüm dünyayı etkiledi. Spor en büyük etki alanı. İnşallah bu süreci tedbirleri uygulayarak en az hasarla atlayacağımıza inanıyorum. Tüm müsabakalar seyircili daha anlamlı. El ele verip sevgi ve dostlukla izleyeceğiz keyif dolu maçların yakın olmasını temenni ediyorum. Son alınan tedbirler özellikle vaka sayılarındaki artış bu çerçevede tüm spor camiasını, sporun ruhunda var sağlık ve kardeşlik. Sporun sağlığa açılan bir kapı olması vesilesiyle özellikle spor camiasının bu tedbirlere uyma noktasında öncü olacağını temenni diyorum. Bu forum yılda bir defa düzenleniyor ancak benim ricam bu konuların periyodik olarak masaya yatırmak lazım. Bu birlikteliklerin artması ve sürekliliği bizim her daim sağlamamız lazım. Bu çok gerekli. Futbolu seven bir milletiz. Türkiye'nin iddiasını her alanda zirvedir. Sporun her branşıyla da zirveye oynayacağız inşallah bize bu yakışır" şeklinde konuştu.