Lille 1-1 Milan | MAÇ SONUCU

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 4. hafta maçında Lille, Milan'ı konuk etti. Karşılaşma 1-1 bitti.
Lille'in golünü 65'te Jonathan Bamba attı. Milan'ın golünü ise 46'da Samu Castillejo kaydetti.
Bu sonuçla Lille, 8 puanla liderliğini sürdürdü. Milan ise puanını 7 yaptı.
Lille'de milli futbolculardan Yusuf Yazıcı ilk 11'de başladı ve 63 dakika sahada kaldı. Yedek başlayan Burak Yılmaz ise süre alamadı. Sakatlığı süren Zeki Çelik, maçın kadrosunda yer almadı.
Milan'da ise milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de başladığı maçta 61 dakika oynadı.