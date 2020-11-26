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1-1 Milan | MAÇ SONUCU

H Grubu 4. hafta maçında , sahasında Milan ile 1-1 berabere kaldı. Lille'in golünü 65'te attı. Milan'ın golünü ise 46'da kaydetti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 26.11.2020 23:26 Son Güncelleme: 26.11.2020 23:39 ABONE OL
Lille 1-1 Milan | MAÇ SONUCU

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 4. hafta maçında Lille, Milan'ı konuk etti. Karşılaşma 1-1 bitti.

Lille'in golünü 65'te Jonathan Bamba attı. Milan'ın golünü ise 46'da Samu Castillejo kaydetti.

Bu sonuçla Lille, 8 puanla liderliğini sürdürdü. Milan ise puanını 7 yaptı.

Lille'de milli futbolculardan Yusuf Yazıcı ilk 11'de başladı ve 63 dakika sahada kaldı. Yedek başlayan Burak Yılmaz ise süre alamadı. Sakatlığı süren Zeki Çelik, maçın kadrosunda yer almadı.

Milan'da ise milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de başladığı maçta 61 dakika oynadı.

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Lille 1-1 Milan | MAÇ SONUCU
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