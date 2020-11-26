Nobre'den Ales müjdesi! Türkiye'ye dönüyor

Bir dönem Süper Lig'de Fenerbahçe ile Beşiktaş gibi dev ekiplerin formalarını giyen ve kariyerini teknik direktör olarak sürdüren Mert Nobre, Milliyet'e konuştu.

Fenerbahçe'den teklif gelmesi durumunda seve seve kabul edeceğini vurgulayan Mert Nobre, "Fenerbahçe çok avantajlı. Volkan Demirel var Emre var. Bir kere Emre Fenerbahçe için bir referans zaten. Hem Türkiye'de hem Avrupa'da. Başkan da inanılmaz işler yapıyorlar. Semih hoca, Volkan Demirel, Selçuk Şahin. Hepsi Fenerbahçeli. Büyük avantaj. Teklif gelse tabii ki kabul ederim. Erol hoca var ama (gülerek) Çok iyi Erol Hoca." dedi.

ALEX DE SOUZA MÜJDESİ!

Yakın arkadaşı Alex de Souza'nın tekrardan Türkiye'ye gelmeyi planladığını duyuran Nobre, "Alex de Souza ile arada konuşuyoruz. Kursu devam ediyor. Onun hedeflerinde birinci sırada Türkiye'ye gelmek var." şeklinde konuştu.

Türkiye'de en çok beğendiği forvetleri açıklayan genç teknik adam, "Şimdi Falcao var ama eski Falcao değil tabii. Eski Falcao inanılmazdı. Fenerbahçe'de Cisse'yi çok beğeniyorum. Samatta da iyi ama ben Cisse'yi çok beğeniyorum. Bir de Yeni Malatya'daki Tetteh'i çok beğeniyorum tam tehlikeli forvet." yorumunda bulundu.

HAGI Mİ ALEX Mİ?

Yıllardır gündemi çalkalayan "Hagi mi, Alex mi?" sorusuna ise Nobre, "Çok zor soru. Türkiye'de Alex diyorum ama tüm Avrupa falan için Hagi diyorum." cevabını verdi.

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