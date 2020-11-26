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Spor ekonomisinin kalbi SABAH’la atacak

Türkiye’nin lider markası SABAH Gazetesi tarafından 3. kez düzenlenecek olan UFEF, bugün ’nde gerçekleştirilecek. Türk futbolunun geleceğini tasarlamaya yönelik başlatılan, ekonomi, yönetim, altyapı, pazarlama ve teknolojik desteğin konuşulacağı 'Uluslararası Ekonomi Forumu' ünlü spor insanları ve uzmanları bir araya getiriyor

Giriş Tarihi: 26.11.2020 ABONE OL
Spor ekonomisinin kalbi SABAH’la atacak
Turkuvaz Medya Grubu'nun amiral gemisi SABAH Gazetesi tarafından düzenlenen futbolun zirvesi Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu (UFEF), T.C. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla bugün Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleşecek. Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil'in (online) açılış konuşmalarıyla başlayacak Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda futbolun önemli isimleri özel oturumlarda konuşmacı olarak yer alacak.

ŞENOL GÜNEŞ İLE RAKAMLARA MİLLİ BAKIŞ
Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda T.C. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşmasının ardından, Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan moderatörlüğünde, "Futbolun Rakamlarına Milli Bakış" özel oturumunda görüşlerini paylaşacak.

ÜÇ KULÜP BAŞKANI BİR ARAYA GELİYOR
Yine Spor Müdürü Özbostan ile SABAH Gazetesi Ekonomi Müdür Yardımcısı Dilek Güngör moderatörlüğünde gerçekleşecek "Futbol Ekonomisi ve Kulüplerin Finansmanı" oturumunda Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu yer alacak.

'FUTBOLDA KADIN ELİ' KONUŞULACAK
"Türk Futbolunda Kadın Eli" panelinde ise Beşiktaş Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Bahar Özgüvenç, Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ve Okan Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Spor Yönetimi Bölüm Başkanı ve Prof. Dr. Lale Orta görüşlerini paylaşacak. Panelin moderatörlüğünü ise ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı gerçekleştirecek.

SPOR MÜDÜRÜ
MURAT ÖZBOSTAN
Bugün üçüncü kez buluşuyoruz
Futbol günümüzde milyonlarca dolarlık yayın gelirleri, sponsorluk ve reklam anlaşmaları, maç günü gelirleri, futbolcu sözleşmeleri ve etkileşimde bulunduğu yan sektörler ile endüstriyel bir iş koluna dönüşmüş durumda. Özellikle de pandemi sonrası ekonomik değerler daha çok tartışmaya açıldı. Bugün dünyadaki birçok takım küçülme yolunu seçmiştir. Geride kalan transfer döneminde rakamlarla yattık, rakamlarla kalktık... SABAH Gazetesi olarak 2 yıldır futbolun ekonomisini, yaptığımız dev organizasyon ile tartışmaya açıyoruz. Futbol dünyasının değerli isimleri, fikirlerini bugün bir kez daha bizimle paylaşacaklar. Hem de yeni yuvamızda... Tüm değerli katılımcılara yapacakları katkı için şimdiden teşekkür ederim. Asla unutmayın; dünyanın en popüler spor dalı olan futbolu, günümüzde sadece bir spor olarak tanımlamak artık yeterli olmayacaktır...

AVRUPA'DAKİ TÜRK BAŞKANLAR
Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda Fortuna Sittard Başkanı Özgür Işıtan Gün ve Westerlo Kulübü İkinci Başkanı Hasan Çetinkaya 'Avrupa'da Türk Başkanlar' oturumuna online katılarak A Spor Sunucusu Ali Baransel'in sorularını yanıtlayacak.

VAR TEKNOLOJİSİ İNCELEME ALTINDA
TFF VAR Koordinatörü Barış Şimşek ile Türk Telekom İş Geliştirme ve Yeni Girişimler Direktörü Muhammed Özhan'ın katılımıyla gerçekleşecek 'Futbolda VAR Teknolojisi' panelini ise Sabah Gazetesi Ekonomi Muhabiri Metin Can yönetecek.

Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu
Gençlik ve Spor Bakanı

Nihat Özdemir
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı

Mehmet Sepil
Kulüpler Birliği Başkanı (online)

Şenol Güneş
Milli Takım Teknik Direktörü

Mustafa Cengiz
Galatasaray Başkanı

Ahmet Nur Çebi
Beşiktaş Başkanı

Ahmet Ağaoğlu
Trabzonspor Başkanı

Berna Gözbaşı
Kayserispor Başkanı

Bahar Özgüvenç
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü

Prof. Dr. Lale Orta
Okan Üniversitesi Spor Yönetimi Bölüm Başkanı

Özgür Işıtan Gün
Fortuna Sittard Başkanı

Hasan Çetinkaya
Westerlo Kulübü İkinci Başkanı

Barış Şimşek
TFF VAR Koordinatörü

Muhammed Özhan
Türk Telekom İş Geliştirme Direktörü

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Spor ekonomisinin kalbi SABAH’la atacak
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