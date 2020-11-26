Spor ekonomisinin kalbi SABAH’la atacak

Turkuvaz Medya Grubu'nun amiral gemisiGazetesi tarafından düzenlenen futbolun zirvesi Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu (UFEF),katılımıyla bugün Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleşecek.açılış konuşmalarıyla başlayacak Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda futbolun önemli isimleri özel oturumlarda konuşmacı olarak yer alacak.Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda T.C. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşmasının ardından, Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş,Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan moderatörlüğünde, "Futbolun Rakamlarına Milli Bakış" özel oturumunda görüşlerini paylaşacak.Yine Spor Müdürü Özbostan ileGazetesi Ekonomi Müdür YardımcısıDilek Güngör moderatörlüğünde gerçekleşecek"Futbol Ekonomisi ve KulüplerinFinansmanı" oturumunda Beşiktaş Başkanı, Galatasaray Başkanıve Trabzonspor Başkanıyer alacak."Türk Futbolunda Kadın Eli" panelinde isegörüşlerini paylaşacak. Panelin moderatörlüğünü ise ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı gerçekleştirecek.Futbol günümüzde milyonlarca dolarlık yayın gelirleri, sponsorluk ve reklam anlaşmaları, maç günü gelirleri, futbolcu sözleşmeleri ve etkileşimde bulunduğu yan sektörler ileÖzellikle de pandemi sonrası ekonomik değerler daha çok tartışmaya açıldı. Bugün dünyadaki birçok takım küçülme yolunu seçmiştir. Geride kalan transfer döneminde rakamlarla yattık, rakamlarla kalktık...Gazetesi olarak 2 yıldır futbolun ekonomisini, yaptığımız dev organizasyon ile tartışmaya açıyoruz. Futbol dünyasının değerli isimleri, fikirlerini bugün bir kez daha bizimle paylaşacaklar. Hem de yeni yuvamızda... Tüm değerli katılımcılara yapacakları katkı için şimdiden teşekkür ederim.Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda Fortuna Sittard Başkanı Özgür Işıtan Gün ve Westerlo Kulübü İkinci Başkanı Hasan Çetinkaya 'Avrupa'da Türk Başkanlar' oturumuna online katılarak A Spor Sunucusu Ali Baransel'in sorularını yanıtlayacak.TFF VAR Koordinatörü Barış Şimşek ile Türk Telekom İş Geliştirme ve Yeni Girişimler Direktörü Muhammed Özhan'ın katılımıyla gerçekleşecek 'Futbolda VAR Teknolojisi' panelini ise Sabah Gazetesi Ekonomi Muhabiri Metin Can yönetecek.Gençlik ve Spor BakanıTürkiye Futbol Federasyonu BaşkanıKulüpler Birliği Başkanı (online)Milli Takım Teknik DirektörüGalatasaray BaşkanıBeşiktaş BaşkanıTrabzonspor BaşkanıKayserispor BaşkanıBeşiktaş Kadın Futbol Takımı Teknik DirektörüOkan Üniversitesi Spor Yönetimi Bölüm BaşkanıFortuna Sittard BaşkanıWesterlo Kulübü İkinci BaşkanıTFF VAR KoordinatörüTürk Telekom İş Geliştirme Direktörü