Spor ekonomisinin kalbi SABAH’la atacak

Türkiye’nin lider markası SABAH Gazetesi tarafından 3. kez düzenlenecek olan UFEF, bugün Turkuvaz Medya Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Türk futbolunun geleceğini tasarlamaya yönelik başlatılan, ekonomi, yönetim, altyapı, pazarlama ve teknolojik desteğin konuşulacağı 'Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu' ünlü spor insanları ve uzmanları bir araya getiriyor
Giriş Tarihi: 26.11.2020ABONE OL
Turkuvaz Medya Grubu'nun amiral gemisi SABAH Gazetesi tarafından düzenlenen futbolun zirvesi Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu (UFEF), T.C. Gençlik ve Spor BakanıDr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla bugün Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleşecek. FutbolFederasyonu Başkanı Nihat Özdemir veKulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil'in(online) açılış konuşmalarıyla başlayacak Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda futbolun önemli isimleri özel oturumlarda konuşmacı olarak yer alacak.
ŞENOL GÜNEŞ İLE RAKAMLARA MİLLİ BAKIŞ
Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda T.C. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşmasının ardından, Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan moderatörlüğünde, "Futbolun Rakamlarına Milli Bakış" özel oturumunda görüşlerini paylaşacak.
ÜÇ KULÜP BAŞKANI BİR ARAYA GELİYOR
Yine Spor Müdürü Özbostan ile SABAHGazetesi Ekonomi Müdür YardımcısıDilek Güngör moderatörlüğünde gerçekleşecek"Futbol Ekonomisi ve KulüplerinFinansmanı" oturumunda Beşiktaş BaşkanıAhmet Nur Çebi, Galatasaray BaşkanıMustafa Cengiz ve Trabzonspor BaşkanıAhmet Ağaoğlu yer alacak.
'FUTBOLDA KADIN ELİ' KONUŞULACAK
"Türk Futbolunda Kadın Eli" panelinde ise Beşiktaş Kadın Futbol TakımıTeknik Direktörü Bahar Özgüvenç,Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı veOkan Üniversitesi Uygulamalı BilimlerYüksek Okulu Spor Yönetimi BölümBaşkanı ve Prof. Dr. Lale Orta görüşlerini paylaşacak. Panelin moderatörlüğünü ise ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı gerçekleştirecek.
SPOR MÜDÜRÜ
MURAT ÖZBOSTAN
Bugün üçüncü kez buluşuyoruz
Futbol günümüzde milyonlarca dolarlık yayın gelirleri, sponsorluk ve reklam anlaşmaları, maç günü gelirleri, futbolcu sözleşmeleri ve etkileşimde bulunduğu yan sektörler ile endüstriyelbir iş koluna dönüşmüş durumda. Özellikle de pandemi sonrası ekonomik değerler daha çok tartışmaya açıldı. Bugün dünyadaki birçok takım küçülme yolunu seçmiştir. Geride kalan transfer döneminde rakamlarla yattık, rakamlarla kalktık... SABAH Gazetesi olarak 2 yıldır futbolun ekonomisini, yaptığımız dev organizasyon ile tartışmaya açıyoruz. Futbol dünyasının değerli isimleri, fikirlerini bugün bir kez daha bizimle paylaşacaklar. Hem de yeni yuvamızda... Tüm değerli katılımcılara yapacakları katkı için şimdiden teşekkür ederim. Asla unutmayın; dünyanınen popüler spor dalı olan futbolu,günümüzde sadece bir spor olarak tanımlamakartık yeterli olmayacaktır...
AVRUPA'DAKİ TÜRK BAŞKANLAR
Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda Fortuna Sittard Başkanı Özgür Işıtan Gün ve Westerlo Kulübü İkinci Başkanı Hasan Çetinkaya 'Avrupa'da Türk Başkanlar' oturumuna online katılarak A Spor Sunucusu Ali Baransel'in sorularını yanıtlayacak.
VAR TEKNOLOJİSİ İNCELEME ALTINDA
TFF VAR Koordinatörü Barış Şimşek ile Türk Telekom İş Geliştirme ve Yeni Girişimler Direktörü Muhammed Özhan'ın katılımıyla gerçekleşecek 'Futbolda VAR Teknolojisi' panelini ise Sabah Gazetesi Ekonomi Muhabiri Metin Can yönetecek.
Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu
Gençlik ve Spor Bakanı
Nihat Özdemir
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı
Mehmet Sepil
Kulüpler Birliği Başkanı (online)
Şenol Güneş
Milli Takım Teknik Direktörü
Mustafa Cengiz
Galatasaray Başkanı
Ahmet Nur Çebi
Beşiktaş Başkanı
Ahmet Ağaoğlu
Trabzonspor Başkanı
Berna Gözbaşı
Kayserispor Başkanı
Bahar Özgüvenç
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü
Prof. Dr. Lale Orta
Okan Üniversitesi Spor Yönetimi Bölüm Başkanı
Özgür Işıtan Gün
Fortuna Sittard Başkanı
Hasan Çetinkaya
Westerlo Kulübü İkinci Başkanı
Barış Şimşek
TFF VAR Koordinatörü
Muhammed Özhan
Türk Telekom İş Geliştirme Direktörü