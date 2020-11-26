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Sporting Braga : (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Avrupa ligi 4. hafta maçında milli futbolcumuz ve 'nün formasını giydiği deplasmanda Portekiz temsilcisi Braga ile karşı karşıya geldi. Municipal de Braga'da oynanan zorlu mücadele 'lğk beraberlikle sonuçlandı.

Giriş Tarihi: 26.11.2020 23:20 Son Güncelleme: 26.11.2020 23:42 ABONE OL
Sporting Braga Leicester City: 3-3 MAÇ SONUCU - ÖZET

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan 4. hafta maçları ile devam etti.

Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in formasını giydiği Leicester City deplasmanda Portekiz temsilcisi Braga ile karşı karşıya geldi.

6 gole sahne olan zorlu karşılaşma 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı.

Leicester City'nin golleri Harvey Barnes, Luke Thomas ve Jamie Vardy'den gelirken ev sahibi Braga'nın gollerini Al Musrati, Paulinho ve Fransergio'dan geldi.

Bu sonuçla Leicester City puanını 10'a çıkardı, Braga'da 7 puana yükseldi.

CENGİZ ÜNDER 11'DE BAŞLADI

Milli futbolcumuz Cengiz Ünder 11'de başladığı karşılaşmada 62 dakika sahada kaldı. Sakatlığı bulunan Çaplar Söyüncü ise kadroda yer almadı.

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Sporting Braga Leicester City: 3-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)
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