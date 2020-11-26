Sporting Braga Leicester City: 3-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan 4. hafta maçları ile devam etti.
Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in formasını giydiği Leicester City deplasmanda Portekiz temsilcisi Braga ile karşı karşıya geldi.
6 gole sahne olan zorlu karşılaşma 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı.
Leicester City'nin golleri Harvey Barnes, Luke Thomas ve Jamie Vardy'den gelirken ev sahibi Braga'nın gollerini Al Musrati, Paulinho ve Fransergio'dan geldi.
Bu sonuçla Leicester City puanını 10'a çıkardı, Braga'da 7 puana yükseldi.
CENGİZ ÜNDER 11'DE BAŞLADI
Milli futbolcumuz Cengiz Ünder 11'de başladığı karşılaşmada 62 dakika sahada kaldı. Sakatlığı bulunan Çaplar Söyüncü ise kadroda yer almadı.