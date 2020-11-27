Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ankaragücü Trabzonspor maçı hangi kanalda? Süper Lig 10. hafta Ankaragücü Trabzonspor maçı saati

maçı hangi kanalda? 10. hafta maçı saati

'de bu hafta ile karşılaşacak. Haftanın açılış mücadelesi olan maç için çok kısa bir süre kaldı. Bu nedenle futbolseverler maçı ne zaman, saat kaçta sorularının yanıtını araştırmaya başladı. Süper Lig başladığından bu yana 9 hafta içerisinde 9 puan toplayan Trabzonspor, 3 puanla evine dönmek istiyor. Peki, Ankaragücü Trabzonspor maçı saat kaçta, ne zaman oyananacak? İşte, maç hakkında detaylar...

Giriş Tarihi: 27.11.2020 10:11 ABONE OL
Ankaragücü Trabzonspor maçı hangi kanalda? Süper Lig 10. hafta Ankaragücü Trabzonspor maçı saati

Ankaragücü Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak sorusu futbolseverler için merak konusu oldu. Peki, 10. haftanın ilk maçı olan Ankaragücü Trabzonspor maçı saat kaçta başlıyor, hangi gün oynanacak? Bu başlık altında, Süper Lig'de karşı karşıya gelecek olan Ankaragücü Trabzonspor'un maçına ilişkin detaylar ve maç saati yer almakatadır.

ANKARAGÜCÜ TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, NEREDE?

Süper Lig 10. Hafta Ankaragücü Trabzonspor karşılaşmasıyla ilgili olarak futbolseverlerce araştırılan Ankaragücü Trabzonspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta, nerede? Sorularına ilişkin detaylar şöyle;

  • Süper Lig 10. hafta Ankaragücü Trabzonspor karşılaşması 27 Kasım 2020 Cuma günü saat 19.30'da başlayacak. Eryaman Stadı, Ankara'da oynanacak olan karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarında yayınlanacak.


EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberleri: Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak? 15 günlük sokağa çıkma yasağı iddiası
SON DAKİKA HABERİ: Koronavirüse karşı kekikten sonra ikinci mucize: O da Türkiye'de yetişiyor
Son Dakika Haberi: Bilim Kurulu üyesinden 6 gün uyarısı: Corona virüs test sonucu pozitif çıkan birisiyle temas ederseniz...
Son dakika haberler... Dünyayı umutlandıran aşı ile ilgili çarpıcı itiraf: Önemli bir hata yaptık
MasterChef Uğur’un hamlesi şaşırttı! Diskalifiye olan MasterChef Uğur Yılmaz Deniz sosyal medyayı karıştırdı!
Son dakika haberler: Genç kadın Brezilya kalçası istedi, ölümden döndü! Estetik faciası
Asgari ücret zammı ile ilgili son dakika haberi! Bakan Selçuk'tan asgari ücret zammı açıklaması...
1 ay boyunca limonlu su içmenin mucizevi yararları
Son Dakika Haberler | 28-29 Kasım sokağa çıkma yasağı var mı? İçişleri genelgesi ile sokağa çıkma yasağı saatleri
BAKAN KOCA SON DAKİKA AÇIKLADI! 26 Kasım koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu? Bugünkü korona tablosu corona virüs vaka sayısı açıklandı mı?
ARKADAŞINA GÖNDER
Ankaragücü Trabzonspor maçı hangi kanalda? Süper Lig 10. hafta Ankaragücü Trabzonspor maçı saati
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA