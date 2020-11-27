Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye derbi göndermesi

Süper Lig'in 10. haftası dev bir derbiye sahne olacak.
Ligde zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, kazanarak zirveye bir adım daha yaklaşmak isteyen Beşiktaş'ı konuk edecek. Ezeli rakipler, zorlu derbi öncesi sosyal medya göndermelerine başladı.
29 Kasım Pazar günü Kadıköy'de oynanacak müsabaka öncesinde derbi atışmaları şimdiden başlarken, Beşiktaş ezeli rakibine hakem kararları üzerinden bir göndermede bulundu.
Siyah-beyazlılar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Video yükleme süresini uzatabilir misiniz? Twitter... Fenerbahçe derbilerinde verilmeyen penaltılarımızın videosunu yükleyemiyoruz." ifadelerini kullandı.
İşte o paylaşım: