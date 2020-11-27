CANLI | Hırvatistan - Türkiye

A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2022 Elemeleri D Grubu'nda Hırvatistan ile karşı karşıya geliyor.

Türkiye, Hırvatistan, İsveç ve Hollanda'nın yer aldığı gruptaki üçüncü ve dördüncü maçlar, koronavirüs salgını sebebiyle İstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılıyor.

Türkiye ile Hırvatistan arasındaki karşılaşma saat 19.00'da başladı ve NTV'den canlı yayınlanıyor.

CANLI SKOR | HIRVATİSTAN 42-21 TÜRKİYE

İLK ÇEYREK SONUCU: HIRVATİSTAN 24-7 TÜRKİYE

Ay-yıldızlı takım, gruptaki dördüncü maçını ise 29 Kasım Pazar günü saat 17.00'de Hollanda ile oynayacak. Grupta aynı gün saat 20.00'de ise İsveç-Hırvatistan müsabakası oynanacak.

Mililer, gruptaki ilk maçında Hollanda'ya 72-65, ikinci maçında da İsveç'e 87-80 yenildi ve henüz galibiyetle tanışamadı.

Gruptaki ilk iki maçını kazanan Hırvatistan liderlik koltuğunda otururken, birer galibiyetleri olan Hollanda ve İsveç ise iki ve üçüncü sırada yer alıyor. Galibiyeti olmayan A Milli Takım ise son sırada bulunuyor.

A Milli Erkek Takım Başantrenörü Orhun Ene'nin belirlediği kadro şöyle: "Ege Arar, Doğuş Balbay, Sertaç Şanlı, A. Buğrahan Tuncer, Deshane Davis Larkin, Alperen Şengün, Şehmus Hazer, Melih Mahmutoğlu, Hüseyin Göksenin Köksal, J.Metecan Birsen, Berkan Durmaz, Berk İbrahim Uğurlu"