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: İkinci kez koronavirüse yakalanan yoğun bakımda!

haberi: Türk futbolunun en sevilen isimlerinin başında gelen ikinci kez koronavirüse yakalandı. Durumu ağırlaşan Yılmaz Vural özel bir hastanede yoğun bakıma alındı. Vural'ın entübe edildiği belirtiliyor. Vural, daha önce dehaziran ayında koronavirüse yakalanmış, yaklaşık 1 ayda koronavirüsü yenmişti.

Giriş Tarihi: 27.11.2020 13:35 Son Güncelleme: 27.11.2020 13:42 ABONE OL
Son dakika: İkinci kez koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural yoğun bakımda!

Son dakika haberi: İkinci kez koronavirüse yakalanan 67 yaşındaki teknik direktör Yılmaz Vural yoğun bakıma kaldırıldı. Edinilen bilgiye gre; Yılmaz Vural'ın testinin pozitif çıkmasının ardından durumu kritikleşti.

Vural, koronavirüs tedavisi kapsamında özel bir hastaneye kaldırılarak entübe edildi.

Vural'ın tedavisi yoğun bakımda sürerken, sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yapılmadı.

FENERBAHÇE'DEN 'GEÇMİŞ OLSUN' PAYLAŞIMI

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, deneyimli teknik adama şifa dileğinde bulunuldu.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Sağlık sorunları sebebiyle hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda tedavi altına alınan Teknik Direktör Yılmaz Vural'a acil şifalar diliyor, en kısa sürede iyi haberlerini duymayı temenni ediyoruz. Geçmiş olsun Yılmaz Vural.

BİR AÇIKLAMA DA GALATASARAY'DAN

Galatasaray Spor Kulübü de deneyimli teknik adamın yoğun bakıma kaldırılmasının ardından bir mesaj yayınladı. Mesajda şu ifadelere yer verildi:

Hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alınan teknik direktör Yılmaz Vural'a acil şifalar diliyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.

TRABZONSPOR'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Yılmaz Vural'a geçmiş olsun mesajı yayınlayan kulüpler arasında Trabzonspor da yer aldı. Trabzonspor'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şöyle denildi:

Sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda tedavi altına alınan eski teknik direktörümüz Yılmaz Vural'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.

YILMAZ VURAL KİMDİR?

1953'te Sakarya'da doğan Yılmaz Vural, ilk, orta ve lise eğitimini Sakarya'da bitirdi. 1975'te girdiği 19 Mayıs Gençlik ve Spor Akademisini 1979'da ''iyi" not ortalaması ile bitiren Vural, aynı yıl katıldığı Futbol Uzmanlığı sınavını başarı ile tamamladı. Yüksek lisans eğitimini, Almanya'daki Deutsche Sporthochschule Köln'ün "Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği" bölümünde 2010'da bitiren Yılmaz Vural, evli ve 3 çocuk babasıdır.

1970-1974 yıllarında amatör futbolcu olarak futbol hayatına başlayan Yılmaz Vural, 1974-1975 sezonunda 2. Lig ekibi Sivasspor'da profesyonel futbol kariyerine başladı. Ardından 3. Lig kulüplerinden Hacettepe ve Tekirdağspor'da forma giyen Yılmaz Vural, 1978-1979 sezonunun sonunda 3. Lig'de forma giydiği Ankara Demirspor'da profesyonel futbol kariyerini noktalayarak, antrenörlük hayatına başladı.

KARİYERİ

Yılmaz Vural, Malatyaspor, Antalyaspor, Samsunspor, Bursaspor, Karşıyaka, Adanaspor, Gaziantepspor, Eskişehirspor, Sarıyer, Trabzonspor, Gençlerbirliği, Konyaspor, Çanakkale Dardanelspor, Denizlispor, Diyarbakırspor, Çaykur Rizespor, Ankaragücü, Antalyaspor, Manisaspor, Kocaelispor, Kasımpaşa, Konyaspor, Sakaryaspor, Elazığspor, Mersin İdman Yurdu, Osmanlıspor, Karabükspor, Gençlerbirliği, Göztepe, Eskişehirspor ve en son da Akhisarspor takımlarını çalıştırdı.

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Son dakika: İkinci kez koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural yoğun bakımda!
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