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Son dakika: hastaneye kaldırıldı!

Türk futbolunun sevilen isimlerinden , daha önce korona virüse yakalanmış ancak atlatmıştı. Vural'ın virüse bir kez daha yakalandığı ve korona virüs tedavisi prosedürleri kapsamında entübe edildiği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 27.11.2020 12:44 Son Güncelleme: 27.11.2020 13:19 ABONE OL
Son dakika: Yılmaz Vural hastaneye kaldırıldı!

Türk futbolunun sevilen isimlerinden Yılmaz Vural, daha önce korona virüse yakalanmış ancak atlatmıştı. Yılmaz'ın korona virüsüne tekrar yakalandığı belirtildi. Tecrübeli hocanın hastaneye kaldırıldığı ve entübe edildiği öğrenildi. A Spor'un haberine göre 67 yaşındaki teknik adam, Akhisarspor'u çalıştırdığı dönemde de korona virüsüne yakalandı ve hastalığı atlatarak sahalara geri döndü.

YILMAZ VURAL KİMDİR?
1953'te Sakarya'da doğan Yılmaz Vural, ilk, orta ve lise eğitimini Sakarya'da bitirdi. 1975'te girdiği 19 Mayıs Gençlik ve Spor Akademisini 1979'da ''iyi" not ortalaması ile bitiren Vural, aynı yıl katıldığı Futbol Uzmanlığı sınavını başarı ile tamamladı. Yüksek lisans eğitimini, Almanya'daki Deutsche Sporthochschule Köln'ün "Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği" bölümünde 2010'da bitiren Yılmaz Vural, evli ve 3 çocuk babasıdır.

1970-1974 yıllarında amatör futbolcu olarak futbol hayatına başlayan Yılmaz Vural, 1974-1975 sezonunda 2. Lig ekibi Sivasspor'da profesyonel futbol kariyerine başladı. Ardından 3. Lig kulüplerinden Hacettepe ve Tekirdağspor'da forma giyen Yılmaz Vural, 1978-1979 sezonunun sonunda 3. Lig'de forma giydiği Ankara Demirspor'da profesyonel futbol kariyerini noktalayarak, antrenörlük hayatına başladı.

BİRÇOK TAKIMDA GÖREV ALDI
Yılmaz Vural, Malatyaspor, Antalyaspor, Samsunspor, Bursaspor, Karşıyaka, Adanaspor, Gaziantepspor, Eskişehirspor, Sarıyer, Trabzonspor, Gençlerbirliği, Konyaspor, Çanakkale Dardanelspor, Denizlispor, Diyarbakırspor, Çaykur Rizespor, Ankaragücü, Antalyaspor, Manisaspor, Kocaelispor, Kasımpaşa, Konyaspor, Sakaryaspor, Elazığspor, Mersin İdman Yurdu, Osmanlıspor, Karabükspor, Gençlerbirliği, Göztepe, Eskişehirspor ve en son da Akhisarspor takımlarını çalıştırdı.

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Son dakika: Yılmaz Vural hastaneye kaldırıldı!
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