Son dakika: Yılmaz Vural'ın son durumunu ailesi açıkladı

Türk futbolunun sevilen ismi Yılmaz Vural ikinci kez koronavirüse yakalandı.

Yoğun bakıma alınan deneyimli teknik direktör ile ilgili ailesinden bir açıklama geldi. Sosyal medyadan paylaşımda Vural'ın 19 Kasım'dan beri tedavi altında olduğu ve oksijen ihtiyacının artması üzerine yoğun bakıma alındığı belirtildi.

Yapılan açıklama şöyle:

"Babamız COVID-19 tanısı aldığı 19 Kasım tarihinden itibaren tedavi altındadır. Bugün, oksijen ihtiyacının artması üzerine yoğun bakım ünitesinde solunum cihazına bağlı olarak takibi devam etmektedir. Durumu ciddiyetini korumaktadır."

HASTANEDEN DE AÇIKLAMA GELDİ

Öte yandan Yılmaz Vural'ın sağlık durumu ile ilgili tedavi altında olduğu hastaneden de bilgilendirme yapıldı.



Kovid-19 tanısı aldığı 19 Kasım 2020 tarihinden itibaren tedavisi süren teknik direktör Yılmaz Vural, oksijen ihtiyacının artması üzerine, bugün yoğun bakım ünitesine alındı. Yılmaz Vural'ın tedavisi ventilatör (solunum cihazı) altında devam ediyor.

Konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:



"19 Kasım'da Covid-19 tanısı alarak tedavisine başlanan Yılmaz Vural, ayaktan takip edilmekteyken nefes darlığı gelişmesi nedeniyle, 24 Kasım'da hastanemize yatırılmıştır. Hastanın oksijen ihtiyacının artması üzerine, bugün (27 Kasım) öğle saatlerinde yoğun bakım ünitesine alınarak ventilatör altında takibi devam etmektedir. Hastanın durumu ciddiyetini korumakta olup gelişmeler ailenin izniyle paylaşılacaktır.