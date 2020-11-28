Başakşehir 3-3 Denizlispor (MAÇ SONUCU)

Süper Lig'in 10. haftasında Başakşehir ile Denizlispor karşı karşıya geldi.

Son 2 maçında önce Beşiktaş'a ardından Manchester United'a kaybeden Başakşehir, mutlak 3 puan parolasıyla çıktı maça.

Zirve yarışından uzaklaşmak istemeyen turuncu-lacivertliler, 3-1 önde olduğu mücadelenin son bölümünde büyük bir şok yaşadı. Uzatma dakikalarında gelen gollere engel olamayan Başakşehir, 1 puana razı oldu.

Başakşehir'in golleri Gulbrandsen(2) ve Demba Ba'dan gelirken, deplasman ekibinin gollerini ise Özer Özdemir, Rodallega ve Murawski kaydetti.

Bu sonucun ardından Okan Buruk'un öğrencileri 14 puana, Denizlispor ise 6 puanda yükseldi.

GULBRANDSEN'DEN SON 3 MAÇTA 5 GOL

Medipol Başakşehir'in Norveçli oyuncusu Fredrik Gulbrandsen, Süper Lig'de son 3 maçta 5 gol attı.

Yukatel Denizlispor karşısında takımının ilk iki golünü atan Gulbrandsen, geçtiğimiz hafta Beşiktaş karşısında da iki kez gol sevinci yaşamıştı. Norveçli oyuncu, 8. haftada oynanan Gençlerbirliği maçında da 1 kez fileleri havalandırmıştı.

Gulbrandsen attığı 5 golle, Medipol Başakşehir'in ligdeki en golcü oyuncusu konumuna da yükseldi. Süper Lig'de bu sezon Visca'nın 3, İrfan Can Kahveci'nin de 2 golü bulunuyor.

DEMBA BA, SÜPER LİG'DE İLK GOLÜNÜ ATTI

Medipol Başakşehir'in Senagalli forveti Demba Ba, bu sezon Süper Lig'deki ilk golünü Denizlispor'a attı. Deneyimli oyuncu, karşılaşmanın 59. dakikasında takımının üçüncü golünü atmayı başardı. Demba Ba, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde de Manchester United karşılaşmasında 1 gol atmıştı.

RAVİL TAGİR İLK KEZ TURUNCU-LACİVERTLİ FORMAYI GİYDİ

Medipol Başakşehir'in Altınordu'dan kadrosuna kattığı 17 yaşındaki Ravil Tagir, turuncu-lacivertli forma ile ilk resmi maçına Denizlispor karşısında çıktı.

Ravil, karşılaşmanın 85. dakikasında Rafael'in yerine oyuna dahil oldu.

İLK YARIDAN DAKİKALAR...

1. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Orta sahada topla buluşan Chadli, savunmanın arkasına hareketlenen Gulbrandsen'e pasını attı. Norveçli oyuncu ceza sahasına girer girmez sağ çaprazdan şutunu atta ve meşin yuvarlak köşeden ağlarla buluştu: 1-0.

16. dakikada Denizlispor'un gelişen atağında Bakalorz'un pasıyla sağ kanatta topla buluşan Sagal, Deniz Türüç'ten sıyrılıp ceza sahasına girdi. Dar açıdan şutunu attı, meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan da kaldı.

19. dakikada Medipol Başakşehir ceza sahasına giren Rodallega'nın şutu, savunmaya çarpıp yükseklik kazandı. Bakalorz yükselen topa kafayı vurdu, meşin yuvarlak üst ağlara gitti.

21. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye yükseltti. Visca, savunma arkasına kaçan Gulbrandsen'e pasını gönderdi. Norveçli oyuncu, ceza sahasına girdikten sonra şutunu çekti ve kaleci Pantilimon'un solundan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.

23. dakikada Gulbrandsen'in pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Demba Ba'nın şutunda, top kaleci Patilimon'dan döndü. Boşta kalan topa Mahmut Tekdemir vurdu, meşin yuvarlak yanda auta gitti.

30. dakikada Sagal'ın pasıyla Medipol Başakşehir ceza sahasında topla buluşan Rodallega'nın dönerek şutunda, kaleci Volkan Babacan iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi takımın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR...

60'ıncı dakikada Başakşehir bir gol daha buldu. Visca'nın kullandığı korner sonrasında ön direkte topla buluşan Ba'nın vuruşunda top ağlara gitti: 3-0.



62'nci dakikada Sacko'nun pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Özer'in vuruşunda top filelerle buluştu: 3-1.



90+2'nci dakikada konuk ekip farkı 1'e indirdi. Sagal'ın ceza sahası içine gönderdiği topta Ravil Tagir'in ters dokunuşunda meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'dan sekti. Dönen topu takip eden Rodallega'nın vuruşunda top ağlara gitti: 3-2.



90+4'üncü dakikada Mustafa Yumlu, Skrtel'in müdahalesiyle yerde kaldı. Öncesinde pozisyonu devam ettiren Arda Kardeşler, VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu tekrar izledi ve beyaz noktayı gösterdi.



90+7'nci dakikada penaltı atışının kullanan Murawski, maçın skorunu belirledi: 3-3.