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- maçında 11'ler belli oldu!

'in 10. haftasında Medipol , sahasında ile karşılaşacak. Turuncu-lacivertliler, ligde , Şampiyonlar Ligi'nde de yenilgilerinin ardından Denizli temsilcisi karşısında mutlak 3 puan hedefliyor. Karşılaşma öncesi Başakşehir'in 11'i belli oldu.

Giriş Tarihi: 28.11.2020 15:05 Son Güncelleme: 28.11.2020 15:19 ABONE OL
Başakşehir - Denizlispor maçında 11'ler belli oldu!

Süper Lig'in 10. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Denizlispor ile karşılaşacak. Turuncu-lacivertliler, ligde Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde de Manchester United yenilgilerinin ardından Denizli temsilcisi karşısında mutlak 3 puan hedefliyor.

Başakşehir, Süper Lig'in 10. haftasında Denizlispor'u konuk edecek. Saat 16.00'da başlayacak maçta Arda Kardeşler düdük çalacak. Geride kalan 9 haftada 4 galibiyet, 1 beraberlik, 4 yenilgi elde eden turuncu-lacivertliler, 13 puanla 6. sırada bulunuyor. Denizli ekibi ise 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi sonucu 5 puanla 20. sırada yer alıyor.

Ligde 5 maçlık yenilmezlik serisi geçtiğimiz hafta Beşiktaş deplasmanında alınan 3-2'lik mağlubiyetle bozulan, ardından Şampiyonlar Ligi H Grubu dördüncü müsabakasında da İngiltere'de Manchester United'a 4-1 kaybeden Başakşehir, Denizlispor'a karşı alacağı 3 puanla moral bulmak istiyor.

İŞTE BAŞAKŞEHİR - DENİZLİSPOR MAÇINDA 11'LER
Başakşehir: Volkan Babacan, Rafael, Skrtel, Ponck, Mahmut, İrfan Can Kahveci, Gulbrandsen, Chadli, Deniz Türüç, Visca, Demba Ba
Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Mustafa, Oğuz, Özer, Bakalorz, Murawski, Aissati, Sacko, Sagal, Rodellega

BAŞAKŞEHİR EN SON 2009'DA KAYBETTİ
M.Başakşehir, yeşil-siyahlılarla Süper Lig'de oynadığı son 4 maçta yenilgi yüzü görmedi. Turuncu-lacivertli takım, bu süreçte 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Ayrıca Denizlispor'u ağırladığı son 2 maçtan da galip ayrılan Okan Buruk'u öğrencileri, rakibine en son 2008-2009 sezonunda 2-0 mağlup olmuştu.

4 EKSİK VAR
Turuncu-lacivertlilerde Denizlispor mücadelesi öncesi 4 eksik oyuncu var. Sakatlıkları devam eden Enzo Crivelli, Mehmet Topal ve Junior Caiçara'nın yanı sıra korona virüs testi önce pozitif çıkan ancak daha sonraki testlerde negatife dönmesine rağmen kaleci Mert Günok da TFF Covid-19 Sağlık Rehberi kurallarına göre bu maçta forma giyemeyecek.

KRİTİK HAFTAYA GİRİLDİ
Medipol Başakşehir, 2020-2021 sezonunun en kritik haftalarından birini yaşıyor. Beşiktaş ve Manchester United yenilgileriyle hem ligde hem de Devler Ligi'nde yara alan Okan Buruk'un takımı, 3 gün arayla iki önemli karşılaşmaya çıkacak. Süper Lig'de yarın Denizlispor'la üst sıralarla puan farkını açmama adına mücadele edecek olan takım, ardından da 2 Aralık Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde tamam ya da devam maçında Alman temsilcisi Leipzig ile Fatih Terim Stadı'nda oynayacak.

MERT AVRUPA'DA VAR, LİGDE YOK
Medipol Başakşehir'de sakatlıkları süren Enzo Crivelli, Junior Caiçara, Aleksic ve kart cezalısı Mehmet Topal Denizlispor'a karşı forma giyemeyecek. Son yaptırdığı 4 koronavirüs testi negatif çıkan Mert Günok, bu konuda ehil olan laboratuvar sonucunu dikkate alan UEFA'nın izniyle, Manchester United deplasmanında forma giymişti. Kovid-19 testi negatife dönen deneyimli kaleci, TFF Kovid Sağlık Rehberi'ndeki kurallar gereği Denizlispor maçında ise görev alamayacak.

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Başakşehir - Denizlispor maçında 11'ler belli oldu!
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