İngiltere Premier Lig 10. Hafta Chelsea Tottenham maçı hangi kanalda? Chelsea Tottenham ne zaman, saat kaçta, nerede?

Dünyanın en önemli futbol liglerinden İngiltere Premier Lig'de zirve savaşları kızışıyor. Ligde oynanan 9 haftada 6 galibiyet, 2 beraberlik ve tek mağlubiyet alan Tottenham, onu Liverpool ile birlikte yakından takip eden 3. Sıradaki Chelsea'ye konuk olmaya hazırlanıyor. Bu keyifli zirve mücadelesini izlemek ve heyecanlı anlara tanık olmak isteyen futbolseverler Chelsea Tottenham maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta, nerede? Şeklinde sorulara yanıt aramaya devam ediyor. Peki, Chelsea Tottenham maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta, nerede?

CHELSEA TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, NEREDE?

İngiltere futbolunun en önemli mücadelelerine sahne olacak olan Chelsea -Tottenham mücadelesine ilişkin sporseverlerce merak edilen Chelsea Tottenham maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta, nerede? Sorularının yanıtları şöyle;