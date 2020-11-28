Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri İngiltere Premier Lig 10. Hafta Chelsea Tottenham maçı hangi kanalda? Chelsea Tottenham ne zaman, saat kaçta, nerede?

10. Hafta Tottenham maçı hangi kanalda? , saat kaçta, ?

’in 10. hafta maçlarında , evinde ligin zirvesindeki Tottenham’ı ağırlıyor. Ligde oynanan 9 haftada son 5 maçından yalnızca tek beraberlik alan Tottenham, 20 puanla ilk sırada yer alırken ev sahibi takım Chelsea son 5 maçında 2 beraberlik 3 galibiyetle 18 puan elde ederek 18 puanla 3. Sırada bulunuyor. Öte yandan Premier Lig’de dev takımların zirve savaşına tanık olmak ve heyecanına ortak olmak isteyenler Chelsea Tottenham maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta, ? Şeklinde sorularla araştırma yapmaya devam ediyor. Peki, Chelsea Tottenham maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta, nerede? İşte maça ilişkin bilgiler…

Giriş Tarihi: 28.11.2020 07:17 Son Güncelleme: 28.11.2020 07:18 ABONE OL
İngiltere Premier Lig 10. Hafta Chelsea Tottenham maçı hangi kanalda? Chelsea Tottenham ne zaman, saat kaçta, nerede?

Dünyanın en önemli futbol liglerinden İngiltere Premier Lig'de zirve savaşları kızışıyor. Ligde oynanan 9 haftada 6 galibiyet, 2 beraberlik ve tek mağlubiyet alan Tottenham, onu Liverpool ile birlikte yakından takip eden 3. Sıradaki Chelsea'ye konuk olmaya hazırlanıyor. Bu keyifli zirve mücadelesini izlemek ve heyecanlı anlara tanık olmak isteyen futbolseverler Chelsea Tottenham maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta, nerede? Şeklinde sorulara yanıt aramaya devam ediyor. Peki, Chelsea Tottenham maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta, nerede?

CHELSEA TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, NEREDE?

İngiltere futbolunun en önemli mücadelelerine sahne olacak olan Chelsea -Tottenham mücadelesine ilişkin sporseverlerce merak edilen Chelsea Tottenham maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta, nerede? Sorularının yanıtları şöyle;

  • İngiltere Premier Lig 10. hafta Chelsea Tottenham maçı 29 Kasım Pazar günü saat 19.30'da başlayacak. Stamford Bridge Stadyumu, Londra'da oynanacak olan mücadele S Sport kanalında yayınlanacak...


...

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA! Altın fiyatları kritik seviyenin altına sarktı! Altında ibre terse döndü: İşte 5 uzmandan çarpıcı altın yorumu...
Sokağa çıkma yasağı son dakika haberi: 28-29 Kasım 2020 Yarın hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman saat kaçta başlayacak?
SON DAKİKA Deprem uzmanı 'Fay hatları hareketli diyerek uyardı: Her an 7 üzerinde bir deprem olabilir!
MasterChef Uğur’dan son dakika haberleri: MasterChef Uğur’a FLAŞ ikinci darbe! Acun Ilıcalı, diskalifiye etmişti!
Estetik skandalı! Son dakika haberi: Kalça ameliyatı sonrası genç kızın hayatı kabusa döndü
SON DAKİKA: Koronavirüse karşı kekikten sonra ikinci mucize: O da Türkiye'de yetişiyor
Son dakika haberi: Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? 20 yaş ve 65 yaş sokağa çıkma yasağı saatleri belli oldu! Kısıtlama ne zaman başlıyor?
Bilim Kurulu üyesinden SON DAKİKA uyarısı geldi: Corona virüs test sonucu pozitif çıkan birisiyle temas ederseniz...
KPSS'den 70'in altında puan aldım, nereye girerim? İşte 55, 60, 65, 70 KPSS puanı ile alım yapan memur kadroları
Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin koronavirüse yakalandı! Ezgi Eyüboğlu'nun test sonucu…
ARKADAŞINA GÖNDER
İngiltere Premier Lig 10. Hafta Chelsea Tottenham maçı hangi kanalda? Chelsea Tottenham ne zaman, saat kaçta, nerede?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA